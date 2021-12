Koronawirus - Raport Dnia. Nowe informacje o COVID-19. Środa, 29 grudnia

W Polsce w ciągu doby było 15 tys. 571 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 794 osoby z COVID-19 - podało Ministerstwo Zdrowia. Niemcy ostrzegły, że liczba nowych zakażeń jest niedoszacowana trzykrotnie. Z kolei WHO ostrzega, że Omikron stwarza wysokie ryzyko. W USA podano, że nowy wariant gorzej wykrywają testy. Naukowcy z kilku ośrodków ustalili, że Omikron wymyka się szczepionkom i terapiom.

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

W Polsce jest 15 571 nowych przypadków koronawirusa - podał w środę resort zdrowia;

Zmarły 794 osoby chore na COVID-19. 567 miało schorzenia współistniejące;

73,5 proc. to osoby niezaszczepione a blisko 2 proc. to zaszczepieni tylko jedną z dwóch dawek;

Wśród zmarłych w pełni zaszczepionych 77 proc. to osoby z chorobami współistniejącymi;

Ponad 82 proc. zmarłych ukończyło 65 lat - podał resort zdrowia;

Od początku epidemii w Polsce zakażeń było 4 080 282, a zgonów - 95 707;

Najwięcej nowych przypadków pochodzi z województw: mazowieckiego (2130), śląskiego (2117), wielkopolskiego (1896);

Wyzdrowiało do tej pory 3 602 702 pacjentów, z czego 9881 ostatniej doby;

W szpitalach jest 20 822 pacjentów z COVID-19, w tym 1931 pod respiratorami;

W sumie przygotowano 31 706 łóżek szpitalnych i 2853 respiratory;

Na kwarantannie przebywa 216 020 osób;

Wykonano 101 582 testy na obecność SARS-CoV-2.

Kraska: rozmowy o obowiązku szczepień kolejnych grup

W środę w "Graffiti" wiceminister zdrowia przypomniał, że przesądzone jest obowiązkowe szczepienie medyków na COVID-19;

23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie;

Osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19;

Dwie kolejne grupy, które powinny być brane pod uwagę, to - jak mówił - nauczyciele i służby mundurowe;

"Pomyślałbym jeszcze także o administracji bo tam też kontakt z petentem, klientem, jest duży" - dodał.

Waldemar Kraska wskazał, że rozmowy toczą się m.in. między resortami zdrowia, MSWiA i edukacji.

"Myślę, że jakieś decyzje w najbliższym czasie zapadną" - stwierdził.

Podał, że piąta fala spodziewana jest albo w drugiej połowie stycznia, albo na koniec stycznia.

Polityk ponawiał apele o szczepienie się dawką przypominającą.

Rekomendacje GIS w sprawie Sylwestra



Główny Inspektor Sanitarny przypomniał zasady obowiązujące na imprezach sylwestrowych i noworocznych;

Organizator musi zastosować się do rozporządzenia o obostrzeniach;

M.in. zadbać o weryfikację zaszczepionych i niezaszczepionych;

Wykonawcy i artyści powinni zachować odległość 1,5 m między sobą;

Organizator wydarzenia powinien wyznaczyć osobę, do dbania o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych;

Osoba ta ma być w kontakcie z Sanepidem przed, w trakcie i po imprezie;

Osoby, które będą miały bezpośredni kontakt z klientami powinny mieć aktualny paszport covidowy;

Ustawianie kolejek powinno odbywać się z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m

GIS wskazuje też na obowiązek noszenia maseczki przez wszystkich pracowników;

Zaleca także częstą dezynfekcję dłoni;

Udostępnienie środków dezynfekcyjnych w miejscach ogólnodostępnych;

Potrzebę zapewnienia pojemników na zużyte maseczki i inne jednorazowe odpady.

Wiceminister o powrocie do nauki stacjonarnej w szkołach

Wiceminister edukacji i nauki zdradził prognozy dotyczące nauki zdalnej;

Tomasz Rzymkowski powiedział, że na "100 proc. dzieci wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach 10 stycznia";

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mają uczyć się zdalnie od 20 grudnia do 9 stycznia;

Od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach trwa przerwa świąteczna bez zajęć;

Zdalna nauka obowiązywała więc 20, 21 i 22 grudnia;

Nauka zdalna będzie prowadzona także 3, 4 i 5 stycznia;

7 stycznia nauka zdalna będzie w szkołach, które tego dnia pracują.

Naukowcy: Omikron ucieka szczepionkom

Magazyn "Nature" opublikował wyniki pięciu niepokojących badań;

Wynika z nich, że wariant Omikron jest odporny na istniejące przeciwciała;

Dotyczy to przeciwciał po szczepieniu i produkowanych w celach leczniczych;

Z badań wynika, że niektóre produkowane przeciwciała utraciły skuteczność;

Utrata ich skuteczności była częściowa lub całkowita;

Inne przeciwciała były kilkakrotnie słabsze wobec wariantu Omikron koronawirusa;

W Chinach przetestowano działanie 247 ludzkich przeciwciał;

Okazało się, że Omikron był w stanie ominąć działanie 85 proc. z nich.

FDA: testy antygenowe mniej wrażliwe na Omikron

Szybkie testy na COVID-19 mniej wrażliwe na wariant Omikron;

FDA podała, że przesiewowe testy antygenowe są mniej wrażliwe na nowy wariant;

Oznacza to, że wynik negatywny mimo infekcji, jest bardziej prawdopodobny;

FDA podała, że testy te wykrywają Omikrona, ale "z mniejszą czułością";

Agencja Żywności i Leków nie zamierza wycofywać testów;

Eksperci USA zalecają takie proste testy w celu lepszego kontrolowania pandemii.

WHO: ryzyko stwarzane przez wariant Omikron pozostaje bardzo wysokie



WHO ostrzega, że ryzyko stwarzane przez wariant Omikron pozostaje "bardzo wysokie";

Ma on mieć w porównaniu z Deltą przewagę wzrostu i podwojone tempo rozprzestrzeniania się;

Gwałtowne wzrosty zakażeń to prawdopodobnie kombinacja utraty odporności i wzrostu zakażalności wariantu Omikron;

Według WHO jest mniejsze ryzyko hospitalizacji z powodu Omikrona;

WHO twierdzi, że nowy wariant odpowiada za prawie 5 mln nowych infekcji;

W minionym tygodniu miał też przyczynić się do 4 tys. nowych zgonów;

Najwięcej zakażeń Omikronem pochodzi z USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch.

Rekord zakażeń SARS-CoV-2 we Włoszech

98 tys. to największa dobowa liczba zakażeń COVID-19 we Włoszech od początku pandemii;

Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, gdy było 78 tys. infekcji;

Zmarło 136 kolejnych osób z COVID-19.

W ciągu ostatniej doby znów wykonano ponad milion testów;

9,5 proc. z nich dało wynik pozytywny;

Do szpitali trafiło ponad 160 kolejnych chorych;

Na intensywnej terapii przebywa 1185 pacjentów;

Na oddziałach covidowych - ponad 10,5 tys.;

Epicentrum pandemii jest Lombardia.

Niemcy: niedoszacowanie liczby nowych przypadków

Niemieckie ministerstwo zdrowia poinformowało o niedoszacowaniu liczby zakażeń COVID-19;

Nowych zakażeń jest dwa, trzy razy więcej niż pokazują to oficjalne statystyki - oświadczył w środę niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach;

Przyczyną zaniżonego bilansu jest mniejsza liczba badań na obecność SARS-CoV-2;

Jest ich mniej w miejscach pracy, gabinetach lekarskich;

Nie wszystkie wyniki testów zostały zgłoszone władzom medycznym;

Polityk zaapelował o świętowanie Nowego Roku jedynie w małych grupach;

Wskaźnik tygodniowej zapadalności dla całych Niemiec - czyli liczba nowych infekcji z ostatnich siedmiu dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców - wynosił w środę 205,5;

To najniższa wartość od początku listopada;

We wtorek Odnotowano ponad 10 tys. przypadków wariantu Omikron;

Ich liczba wzrosła w ciągu doby o 45 proc.

Dania: Najwięcej przypadków COVID-19 w przeliczeniu na liczbę ludności

W Danii jest najwięcej na świecie dobowych zakażeń koronawirusem w przeliczeniu na liczbę mieszkańców;

W środę podano, że w ciągu minionej doby odnotowano 23 tys. 228 nowych przypadków COVID-19;

Dania liczy 5,8 mln mieszkańców;

Wytłumaczenie to wielka liczbą przeprowadzonych po świętach testów PCR;

Wskaźnik testów pozytywnych w stosunku do ogólnej liczby badań pozostaje stabilny;

Pozytywnych wyników jest około 12,3 proc.;

W ciągu ubiegłego tygodnia ponad jeden mieszkaniec na 60 miał pozytywny wynik testu;

W ciągu doby zmarło 16 chorych;

W duńskich szpitalach przebywa 675 chorych na COVID-19;

77 osób jest leczonych na oddziałach intensywnej opieki.

Największa dobowa liczba zakażeń we Francji. Rekord europejski

We Francji co sekundę na obecność koronawirusa testowane są dwie osoby;

Minionej doby wykryto tam rekordowy dzienny przyrost zakażeń koronawirusem;

208 tys. przypadków to także największa liczba dobowych infekcji w Europie od początku pandemii;

Francja stawia czoła wariantom Delta i Omikron - poinformował minister zdrowia Olivier Veran;

Więcej infekcji w ciągu 24 godzin jest zgłaszane tylko w Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Rząd Francji wprowadził na najbliższe trzy tygodnie kolejne ograniczenia;

Na świeżym powietrzu będzie mogło gromadzić się do 5 tys. osób;

W pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło przebywać nie więcej niż 2 tys. osób;

Zakazane są koncerty z publicznością na stojąco.

Niepożądane odczyny poszczepienne. Dłuższy termin

Ministerstwo Zdrowia przedłuży o rok możliwość dotychczasowego sposobu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych;

Czas na zgłaszanie w dotychczasowym trybie będzie do końca 2022 r.;

Od 1 stycznia 2023 r. będzie możliwość zgłoszenia NOP dwoma kanałami;

Resort w środę skierował do ogłoszenia rozporządzenie w tej sprawie;

Resort chce wykorzystać uzyskany czas na przygotowanie nowego rozwiązania;

Ma ono zapewnić przekazywanie wszystkich zgłoszeń elektronicznie.

Ukraina. Świeca upamiętniała zmarłego na Covid. Zginęły trzy osoby

Świeca, która miała upamiętnić pacjenta zmarłego na COVID-19 wywołała pożar;

W ukraińskim szpitalu zginęło trzech pacjentów OIOM-u;

Według BBC zmarły dwie kobiety oraz mężczyzna;

Cztery osoby z ciężkimi poparzeniami zostały przewiezione do innej placówki;

Wśród nich było trzech lekarzy - podali brytyjscy dziennikarze;

Według urzędników, pożar wywołała świeca, którą zapalił jeden z pracowników;

Miała upamiętnić niedawną śmierć pacjenta zakażonego koronawirusem;

Świeczka została ustawiona w pobliżu koncentratorów tlenu w butlach.

WIDEO Dnia: Zmarł przez zakrzepicę. Obwiniają szpital o złą diagnozę

Rodzina 43-letniego Roberta Moskwy oskarża szpital w Prudniku o zbyt późne zdiagnozowanie u mężczyzny zakrzepicy, w wyniku której zmarł. Pan Robert ciężko przechodził Covid w domu. Do szpitala trafił już jako ozdrowieniec, uskarżając się na potworny ból w nogach, gdzie jak się okazało doszło do zakrzepu. Według rodziny wykryto to dopiero czwartego dnia hospitalizacji, dzień przed śmiercią mężczyzny. Materiał "Interwencji".

