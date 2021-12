Aż 98 tys. zakażeń koronawirusem stwierdzono minionej doby we Włoszech - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. To najwyższy wskaźnik od początku pandemii. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, gdy było 78 tys. infekcji. Na COVID-19 zmarło w kraju 136 kolejnych osób. Rekord padł także w Portugalii i we Francji - tam zakażeń było w środę najwięcej w Europie.