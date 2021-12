W środę odnotowano 794 zgony osób chorych na COVID-19. To rekord czwartej fali pandemii - przekazał w "Graffiti" wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak dodał, odnotowano 15 571 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza, że w ujęciu tygodniowym notujemy spadek o około 13 procent.

Poprzedni rekord liczby zgonów podczas czwartej fali to 774; pochodzi on z 22 grudnia. Natomiast 8 kwietnia 2021 r. resort zdrowia informował o 954 zmarłych na COVID-19 - to najwięcej z całego okresu epidemii w Polsce.

Kraska przekazał również, że wśród 794 osób zmarłych, o których dowiedzieliśmy się w środę, 600 nie było zaszczepionych.

- One mogłyby żyć dalej, gdyby przyjęły szczepionkę. Średnia wieku wśród pozostałych zmarłych jest powyżej 75. roku życia; one były obciążone wieloma schorzeniami: otyłością, nadciśnieniem, chorobami serca czy nowotworowymi - wyjaśnił.

Wiceminister zaapelował do Polaków, którzy nie chcą się zaszczepić, bo uważają, że "preparat im zaszkodzi". - Chyba nie ma większej szkody od tej, że jak się nie zaszczepimy, stracimy życie - przestrzegł Kraska w "Graffiti".

Wkrótce więcej informacji.

Poprzednie odcinki "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Kobieta spadła z Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Wcześniej doszło do kolizji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsatnews.pl/Polsat News