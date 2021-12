Nowe przypadki koronawirusa pochodzą ze wszystkich województw: mazowieckiego (2130), śląskiego (2117), wielkopolskiego (1896), małopolskiego (1467), dolnośląskiego (1348), łódzkiego (999), pomorskiego (996), zachodniopomorskiego (776), kujawsko-pomorskiego (775), podkarpackiego (535), warmińsko-mazurskiego (524), lubelskiego (484), opolskiego (440), świętokrzyskiego (369), lubuskiego (345) i podlaskiego (257).

"113 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - dodano w raporcie.

Wśród osób zmarłych, o których MZ poinformowało w środę, 567 miało schorzenia współistniejące.

Środowe dane oznaczają, że liczba wykrytych zakażeń od początku epidemii w Polsce wzrosła do 4 080 282, a zgonów - do 95 707. Od tego czasu z zakażenia wyzdrowiało 3 602 702 pacjentów, z czego 9881 ostatniej doby.

Z powodu COVID-19 zmarło 227 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 567 osób.

"Spośród zaraportowanych w środę 794 zgonów, aż 73,5 proc. to osoby niezaszczepione a blisko 2 proc. to zaszczepieni tylko jedną z dwóch dawek. Wśród zmarłych w pełni zaszczepionych 77 proc. to osoby z chorobami współistniejącymi. Ponad 82 proc. zmarłych ukończyło 65 lat" - wyliczyło Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalach jest 20 822 pacjentów z COVID-19, w tym 1931 chorych podłączonych do respiratorów. W sumie przygotowano 31 706 łóżek szpitalnych i 2853 respiratory.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 216 020 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 602 702 zakażonych. Wykonano 101 582 testy na obecność SARS-CoV-2. Tydzień temu - 22 grudnia - w szpitalach było 23 248 chorych z COVID-19, a miejsc dla 31 869. W Polsce wykonano 46 549 512 szczepienia przeciw COVID-19, w tym 224 166 ostatniej doby. W pełni zaszczepionych jest 20 984 699 osób.

Rekord czwartej fali. "Mogliby żyć, gdyby przyjęli szczepionkę"

O tym, że w środę odnotowaliśmy rekord liczby zgonów podczas czwartej fali pandemii, mówił w "Graffiti" wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał również, że wśród 794 osób zmarłych, 600 nie było zaszczepionych.

- One mogłyby żyć dalej, gdyby przyjęły szczepionkę. Średnia wieku wśród pozostałych zmarłych jest powyżej 75. roku życia; one były obciążone wieloma schorzeniami: otyłością, nadciśnieniem, chorobami serca czy nowotworowymi - wyjaśnił.

Wiceminister uściślił, że "smutny wynik", jeśli chodzi o zgony, to efekt okresu świątecznego: Wigilii oraz Bożego Narodzenia. - Raportowanie w dniach wolnych przebiega wolniej, stąd ta kumulacja - doprecyzował.

wka/Polsatnews.pl