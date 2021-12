- Wiemy, że jest w Polsce opozycja, która potrafi być zmobilizowana do tego, żeby wyjść na ulice i krytykować za każdym razem cokolwiek rząd zrobi, co im się nie podoba, to wychodzą i krzyczą - mówił Marek Suski w rozmowie z Grzegorzem Kępką w „Graffiti”, pytany o protesty w weekend przeciwko ustawie medialnej. - Hasła, którymi się posługują są wyjątkowo brutalne, chamskie i prymitywne - dodał.