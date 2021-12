- Bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbadam - zadeklarował prezydent Andrzej Duda, pytany o ustawę medialną, którą w piątek przyjął Sejm, odrzucając weto Senatu. Decyzję posłów skrytykował m.in. chargé d'affaires USA Bix Aliu. Opozycja apeluje do prezydenta o niepodpisywanie ustawy.

W piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

- Ta ustawa musi trafić na biurko prezydenta. Jeszcze nie została przesłana, nie mam informacji żeby trafiła do kancelarii. Będzie poddana przez nas analizie, odpowiednia decyzja zostanie podjęta - powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Mówiłem już, z jakiego puntu widzenia będę tę ustawę oceniał. Taką decyzję podejmę. Prezydent konstytucyjnie ma różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, może skierować do ponownego rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim. Może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego - wyjaśnił.

Jak podkreślił, "bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbadam".

"USA skrajnie rozczarowane"

Decyzję Sejmu skomentował na Twitterze Chargé d'Affaires, a.i. USA w Rzeczypospolitej Polskiej Bix Aliu.

"Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że Prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej" - napisał.

O weto do prezydenta Andrzeja Dudy apelują przedstawiciele klubów opozycyjnych.

Ustawa medialna. Co mówił Andrzej Duda?

Zdaniem PiS przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

24 sierpnia prezydent Andrzej Duda, pytany, czy ma zamiar podpisać tzw. ustawę medialną, powiedział w TVP Info: "To jest bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. Z dwóch względów: po pierwsze ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie, a po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która generalnie w USA, generalnie w mediach jest dosyć bezwzględna".

Na początku września szef gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot i prezydencki minister Andrzej Dera mówili, że prezydent jest gotowy zawetować nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji w przyjętym przez Sejm kształcie.

24 września prezydent Andrzej Duda, pytany w wywiadzie w TVN24, czy zawetuje tzw. ustawę medialną, odpowiedział, że podejmie decyzję, gdy ustawa do niego trafi. "Jeżeli dojdę do wniosku, że istotne elementy związane z ładem konstytucyjnym i bezpieczeństwem, właśnie choćby prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania w Polsce, spokojem inwestowania w Polsce, są tam postawione pod znakiem zapytania, to te decyzje oczywiście będą tutaj zdecydowane" - oświadczył wówczas Duda.

