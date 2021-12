Po przyjęciu przez Sejm tzw. ustawy medialnej telewizja TVN zbiera podpisy pod apelem do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie nowelizacji. W niedzielę w kilkudziesięciu miastach w Polsce ludzie wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko przepisom przyjętym przez posłów.

Sejm zdecydował w piątek o odrzuceniu uchwały Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Za głosowało 229 posłów, przeciw było 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Nowelizacja ustawy ma - zdaniem PiS - na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc.

Ustawa wzbudziła protesty obywateli w wielu miejscach w Polsce, części dziennikarzy, opozycyjnych polityków i ekspertów, według których jest ona wymierzona tylko w telewizję TVN.

- Bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbadam - zadeklarował prezydent Andrzej Duda, pytany o ustawę medialną.

Apel do prezydenta

Telewizja TVN zamieściła w internecie apel, który jest skierowany bezpośrednio do prezydenta. "17 grudnia Sejm uchwalił ustawę LEX TVN. Jest to atak na wolne media, który ma pozbawić Państwa możliwości oglądania wszystkich kanałów TVN. Prosimy o podpisanie apelu w obronie stacji. Dziękujemy za wsparcie" - czytamy we wstępie do petycji.

Niżej organizatorzy zamieścili treść apelu:



"Wolne media są fundamentem demokracji. Chcę, by decyzja o tym, który kanał telewizyjny oglądam, należała wyłącznie do mnie. Chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, programów i rozrywki.



Atak na wolność mediów ma daleko idące konsekwencje dla przyszłości Polski. Niszczone są wzajemne relacje z USA, największym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Nie możemy na to pozwolić! Potrzebujemy silnej, opartej na zaufaniu współpracy z międzynarodowymi partnerami.



W związku z tym apeluję do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby niezwłocznie zawetował LEX TVN."

Manifestacje przeciwko ustawie medialnej

W niedzielę w kilkudziesięciu miastach w Polsce ludzie wyszli na ulice, by zaprotestować przeciwko tzw. ustawie medialnej. Największy z protestów zapowiadany jest w Warszawie, przed Pałacem Prezydenckim. Weźmie w nim udział m.in. lider PO Donald Tusk.

