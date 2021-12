Koronawirus - Raport Dnia. Mniej zakażeń; obowiązkowe szczepienia w Niemczech. Czwartek, 2 grudnia

Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje o pandemii koronawirusa i jej skutkach.

Rekord zgonów i zakażeń

Mamy 27 356 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 502 zgony - przekazało w czwartek Ministerstwo Zdrowia;

To spadek zakażeń w porównaniu z ubiegłym tygodniem o 3 proc.;

Tydzień temu informowano o 28 128 nowych przypadkach koronawirusa oraz o 497 zgonach;

Najwięcej zakażeń jest w województwach: mazowieckim (4048), śląskim (3627), wielkopolskim (2539);

Z powodu COVID-19 zmarło 171 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 331 osób;

Hospitalizowanych jest 21 550 chorych, w tym 1862 osoby podłączone do respiratorów – poinformował resort zdrowia.

Pierwsza próbka przebadana pod kątem wariantu Omikron

Wyniki pierwszej próbki nie potwierdziły wariantu Omikron;

Okazało się, że pacjent zakażony jest wariantem Delta;

- Nie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce żadnego przypadku nowej mutacji - mówił rzecznik resortu zdrowia;

- Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych wirusem, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja - dodał.

Zaszczepieni w kościele: Episkopat mówi o pomysłowości proboszczów

Od środy 1 grudnia obowiązują ściślejsze regulacje sanitarne;

Wszystkim obiektom z dotychczasowym zapełnieniem do 75 proc. osób zredukowano ten limit do 50 proc.;

Dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, obiektów sportowych oraz kościołów;

- Do wskazanych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski;

- Kościół jest budynkiem jak inne, do których wiele osób może wejść - zauważył rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ;

Dodał, że "nie ma wprost ustaleń, które pozwalałyby na weryfikowanie paszportu covidowego;

- Przepis jest przepisem, natomiast trzeba się odwołać do odpowiedzialności i pomysłowości proboszczów - stwierdził ks. Leszek Gęsiak SJ;

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało wprost, jak weryfikować osoby zaszczepione przy wejściu do świątyń i kto miałby to robić;

Resort podał jedynie, że kwestie funkcjonowania w czasie epidemii reguluje rozporządzenie Rady Ministrów.

Nowe restrykcje w Niemczech. Merkel o obowiązkowych szczepieniach





Kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych uzgodnili nowe, ogólnokrajowe ograniczenia dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19;

- Czwarta fala musi zostać przerwana - oświadczyła Merkel i podkreśliła znaczenie szczepień przypominających;

- Obciążenie pracą w szpitalach dochodzi w niektórych przypadkach do punktu krytycznego - mówiła kanclerz;

Zapewniła, że "ścisła kontrola przepisów będzie egzekwowana";

Merkel zapowiedziała, że Rada Etyki zostanie poproszona o rekomendację w sprawie obowiązkowych szczepień do końca roku;

Bundestag powinien następnie przedyskutować i przegłosować taki obowiązek;

- Uważam, że obowiązkowe szczepienia są sposobem na wyjście z kryzysu - oznajmiła kanclerz Merkel.



Omikron w Katalonii już w połowie listopada. Był w ściekach

Nowy wariant koronawirusa, Omikron, występował na terenie Katalonii już w połowie listopada 2021 r.;

Tak wynika z opublikowanych w środę badań jakości wody ściekowej w tym regionie Hiszpanii;

W czwartek Madryt potwierdził trzeci przypadek zakażenia wariantem Omikron w regionie stołecznym;

Było to jednocześnie pierwszy nie mający bezpośredniego związku z podróżowaniem do RPA;

Zakażony to 62-letni mężczyzna, zaszczepiony dwiema dawkami AstraZeneca, ma łagodne objawy chorobowe;

W celu uniknięcia ryzyka rozprzestrzeniania się wariantu Omikron, Hiszpania zawiesiła do 15 grudnia przyjmowanie lotów z 7 krajów afrykańskich, w tym z RPA, gdzie pojawił się Omikron.

Omikron sposobem na wyjście z pandemii?

Omikron, jeśli okaże się wariantem szczególnie zakaźnym, a nie powodującym ciężkiej choroby, może okazać się sposobem na wyjście z pandemii - tak uważa australijski epidemiolog prof. Tony Blakely;

Blakely opiera się na wstępnych raportach z Republiki Południowej Afryki;

Wynika z nich, że Omikron jest bardziej zakaźny od Delty, ale nie powoduje tak poważnego przebiegu choroby;

- Łagodniejszy wirus, który nie powoduje chorób wymagających hospitalizacji, a zarazem rozprzestrzenia się bardzo szybko i może stać się dominującym wariantem, mógłby rozwiązać w dużej mierze problem pandemii - uważa Blakely;

Ekspert zastrzega jednak, że nie można wykluczyć, iż warianty, które pojawią się po Omikronie będą bardziej niebezpieczne;

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób poinformowało, że modele matematyczne wskazują, iż nowy wariant wirusa Omikron może za kilka miesięcy odpowiadać za ponad połowę zakażeń w Europie;

Ponadto Omikron może się okazać silniejszy niż Delta i stać się dominującym koronawirusem.

- Lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to, co ja. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co było - powiedział w Polsat News poseł PiS Jerzy Materna, który chorował na COVID-19. Na koronawirusa zmarła jego żona, syn ma depresję. Oboje nie zaszczepili się wcześniej na SARS-CoV-2. - Byłem może głupi, ale raczej chciałem zgrywać bohatera razem z moją żoną - mówił z kolei w czwartek w radiu RMF FM.





