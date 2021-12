- Kościół jest budynkiem jak inne, do których wiele osób może wejść. Nie ma wprost ustaleń, które pozwalałyby na weryfikowanie paszportu covidowego. Przepis jest przepisem, natomiast trzeba się odwołać do odpowiedzialności i pomysłowości proboszczów - mówi rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ. W kościołach obowiązuje limit 50 proc. zajętych miejsc. Nie są wliczane osoby zaszczepione.

Od środy 1 grudnia w związku z trwającą pandemią i pojawieniem się w Europie nowego wariantu koronawirusa Omikron, w całym kraju obowiązują ściślejsze regulacje sanitarne.

Wszystkim obiektom z dotychczasowym zapełnieniem do 75 proc. osób zredukowano ten limit do 50 proc. Dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, obiektów sportowych oraz kościołów. - Do wskazanych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób chcących uczestniczyć - przy zachowaniu takich zasad sanitarnych jak dystans oraz zakrywanie ust i nosa - w "zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościołów" oraz "podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie i innych związków wyznaniowych".

"Weryfikować paszporty covidowe, czy nie weryfikować"

- Wiemy, jakie są zalecenia i regulacje prawne. W rozporządzeniu jest informacja, że na drzwiach (kościoła - red.) powinna się znaleźć informacja o liczbie osób, które mogą wejść równocześnie do świątyni. Aczkolwiek wiemy, że ona nie dotyczy osób zaszczepionych. Tu jest kolejny problem, czy weryfikować paszporty covidowe, czy nie weryfikować - zwrócił uwagę rzecznik Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Rzecznik przypomina, że podobny problem dotyczy galerii handlowych, kin i innych obiektów objętych nowymi regulacjami. - Nie ma tak naprawdę procedur, przynajmniej nie słyszałem, aby doszło do jakiegoś konsensusu w skali kraju. Kościół jest budynkiem jak wiele innych, do których wiele osób może wejść. Nie ma chyba wprost ustaleń, które pozwalałyby na weryfikowanie paszportu covidowego. Przepis jest przepisem, natomiast trzeba się, chyba tak jak zawsze, odwołać do odpowiedzialności i pomysłowości proboszczów. Wiemy, że różne metody były stosowane w różnych miejscach, ale nie słyszałem, aby były jakieś nowe jednolite wytyczne na ten moment w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku - dodał ks. Gęsiak.

Brak odpowiedzi wprost

Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało wprost na pytanie KAI o to, jak weryfikować osoby zaszczepione przy wejściu do świątyń i kto miałby to robić. Poinformowano jedynie, że kwestie funkcjonowania w czasie epidemii reguluje wspomniane rozporządzenie Rady Ministrów.

"Wszelkie podejrzenia o łamaniu przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 należy zgłaszać do właściwych służb (policja, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)" - przekazał resort zdrowia.

"Wyjaśniamy też, że pod pojęciem »osoby zaszczepionej« należy rozumieć osobę, u której od przyjęcia ostatniej dawki minęło 14 dni, zastosowany preparat został dopuszczony do obrotu i stosowania w UE lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy" - przypomniało MZ.

