Pierwsza próbka przebadana pod kątem wariantu Omikron

Wariant Omikron pojawia się w coraz to nowych krajach Europy. Nie stwierdzono go jednak jeszcze w Polsce.



Według informacji reportera Polsat News badania pierwszej próbki pobranej od pacjenta podejrzewanego o zakażenia nową mutacją potwierdziły wariant Delta koronawirusa.

- Liczba próbek do sekwencjonowania zwiększyła się. Nie wiadomo dokładnie o ile, bo na bieżąco dochodzą nowe. To próbki od innych podróżnych z dwóch lotów: RPA-Niemcy, a potem Polska oraz RPA-Niderlandy, a potem Polska - podał Nadolczak.



Próbki zostały od nich pobrane, ponieważ istnieje podejrzenie, że jeden z pasażerów był zakażony Omikronem.

Andrusiewicz: Nie mamy żadnego przypadku Omikrona w Polsce

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia w środę na briefingu również poruszył temat nowej mutacji.

- Nie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce żadnego przypadku nowej mutacji. Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych wirusem. Są to dwie próbki, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale są to na razie tylko podejrzenia - poinformował rzecznik MZ.

- W ciągu najbliższych zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. Pamiętajmy, że sekwencjonowanie jest to trochę dłuższy proces niż samo potwierdzenie obecności wirusa w organizmie - zaznaczył Andrusiewicz.

