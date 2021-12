Mamy 27 356 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (4048), śląskiego (3627), wielkopolskiego (2539), dolnośląskiego (2345), małopolskiego (2327), kujawsko-pomorskiego (1726), łódzkiego (1666), pomorskiego (1660), zachodniopomorskiego (1403), podkarpackiego (1060), opolskiego (962), warmińsko-mazurskiego (926), lubelskiego (925), lubuskiego (747), świętokrzyskiego (638), podlaskiego (567). 190 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 171 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 331 osób.

190 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ile osób w szpitalach?

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest w szpitalach 28 715 łóżek i 2603 respiratory. Hospitalizowanych jest 21 550 chorych, w tym 1862 osoby podłączone do respiratorów – poinformowało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 713 321 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 3 066 218 zakażonych.

Tydzień temu, 25 listopada, w szpitalach było 24 927 łóżek covidowych, hospitalizowano 19 087 pacjentów.

Miesiąc temu, 2 listopada, MZ podawało, że w szpitalach było 12 189 miejsc dla osób z COVID-19, hospitalizowano wówczas 7550 chorych.

Poseł PiS: lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to co ja

- Lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to, co ja. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co było - mówi poseł Jerzy Materna w rozmowie z dziennikarką Polsat News. Polityk opowiedział o tym jak ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem, a także o śmierci żony, która zmarła w wyniku choroby.

Jerzy Materna powiedział, że 12 marca trafił do szpitala tymczasowego w Zielonej Górze. Trzy dni później został tam podłączony do respiratora. Miał zapalenie płuc.

Po ośmiu dniach pod respiratorem miałem dwa razy tomograf. Następnie tlenoterapia, czyli usypianie przez ponad 30 godzin, masakrycznie bolesne - mówił.

Poseł PiS powiedział, że cztery dni po nim do szpitala trafiła jego żona. - Relacjonowała dzieciom, że stan mojego zdrowia był beznadziejny. To praktycznie cud. Poprosiła pana Boga, żebym to ja przeżył. Życie za śmierć - powiedział. Żona polityka zmarła 4 kwietnia.

