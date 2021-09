Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o powołaniu do resortu nowego wiceministra. Funkcję tę objął Piotr Bromber, były szef lubuskiego oddziału NFZ, który ma zająć się dialogiem z medykami. Na spotkaniu z dziennikarzami minister przedstawia "bieżącą sytuację w ochronie zdrowia".

- Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się tymi sprawami, które teraz są z naszego punktu widzenia najbardziej palące. Mówię tutaj o dialogu społecznym, ale tez o rozwoju kadr - powiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Urząd podsekretarza stanu w resorcie zdrowia objął od poniedziałku Piotr Bromber, dotychczasowy dyrektor oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Lubuskiem.

Nowy wiceminister zajmie się dialogiem

- To są te dwa obszary, które odnoszą się do sporu, jaki prowadzimy z Komitetem Protestacyjnym, ale również do priorytetu związanego z kształceniem kadr, zapewnieniem ich ciągłego również po specjalizacyjnego kształcenia. Generalnie zbudowanie tych zasobów które teraz są najbardziej deficytowe w systemie.

- Pan minister będzie miał taką specjalizację, jego praca ma być dedykowana prowadzeniu dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale również z pacjentami tak, żebyśmy mieli ten dialog społeczny w każdym wymiarze realizowany - powiedział Niedzielski.

- W ostatnim czasie bardzo dużo rozmawialiśmy z panem ministrem o tych emocjach, o tych oczekiwaniach z którymi się ostatnio mierzymy, warto tu podkreślić, że ochrona zdrowia to obszar w którym duże emocje były zawsze. Były oczekiwania. Niestety tym emocjom i oczekiwaniom towarzyszył brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować, zresetować. Jesteśmy otwarci na dialog, na rozmowę z każdym - powiedział wiceminister Piotr Bromber, który podziękował Adamowi Niedzielskiemu za zaufanie.

- Katalog interesariuszy jest zdecydowanie szerszy niż ten czasami prezentowany w przestrzeni publicznej - powiedział wiceminister zdrowia. - Mam świadomość, że wśród protestujących jest spora liczba ludzi młodych, którzy wchodzą, będą wchodzili w przestrzeń zawodową. Naturalną rzeczą jest, że ludzie młodzi chcą mieć pewną perspektywę i nie czuć frustracji. To jest dla mnie zrozumiałe, chcą innej kultury pracy, mają inne oczekiwania stąd też wśród protestujących mówi się o brakach kadrowych, o tym że ograniczone zasoby ludzkie w dużej części determinują te problemy, z którymi się mierzymy. Stąd też dalej będą podejmowane działania w kierunku zwiększenia liczby miejsc na kierunkach lekarskich. Na przestrzeni ostatnich kliku lat ta liczba wzrosła o prawie 2 tys. miejsc - powiedział wiceminister.

- Jesteśmy za tym, by ograniczyć liczbę specjalizacji, aby otworzyć się na propozycje ludzi młodych i ich oczekiwania, by kulturę pracy dostosować do ich oczekiwań - powiedział wiceminister.

- Pieniądze w ochronie zdrowia są ważne, ale nie można tej dyskusji sprowadzać tylko i wyłącznie do pieniędzy. Problemy, z którymi się mierzymy wskazują na to, że ograniczona liczba personelu, to jest ten problem, z którym się będziemy musieli mierzyć - powiedział nowy wiceminister.

- Temat dialogu społecznego jest ważny, on zawsze też był dla mnie ważny, stąd też korzystając z doświadczenia, chciałbym zadeklarować, że jak najbardziej jesteśmy za tym, by rozmawiać z każdym. Miejmy też świadomość, że niczym złym jest się różnić. Jeśli się różnimy, to też powinniśmy rozmawiać i do tego też będziemy zachęcali stronę protestującą - powiedział Bromber.

Chcą m.in. urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy

Poniedziałek jest trzecim dniem protestu medyków w Warszawie, którzy przed kancelarią premiera zorganizowali białe miasteczko.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. natychmiastową zmianę ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów.

Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia, 13 września

Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłyby ogromne. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na wtorek protestujących medyków do rozmów. Ci domagają się spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że nie ma na to szans, do czasu urealnienia postulatów.

ml/hlk/polsatnews.pl