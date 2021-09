W Polsce jest 269 przypadków zakażenia koronawirusem. To mniej niż w niedzielę, gdy nowych zakażeń było 476. W porównaniu do liczby zakażeń sprzed tygodnia, kiedy nowych przypadków było 183, jest to jednak wzrost o prawie 50 proc. Nikt nie zmarł - podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Liczba zakażeń potwierdzonych w Polsce testami od początku pandemii wyniosła 2 mln 893 tys. 919.

Nowe przypadki w każdym regionie

Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: lubelskiego (37), mazowieckiego (35), łódzkiego (21), małopolskiego (21), zachodniopomorskiego (21), kujawsko-pomorskiego (19), dolnośląskiego (18), podkarpackiego (18), śląskiego (17), wielkopolskiego (17), pomorskiego (15), podlaskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), opolskiego (6), lubuskiego (3), świętokrzyskiego (2).

Resort podał, że 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Nikt nie zmarł na COVID-19

Z powodu COVID-19 nikt nie zmarł - podało w poniedziałek ministerstwo. Dlatego liczba zmarłych od początku pandemii nie zmieniła się i wynosi 75 tys. 425.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Żadna osoba nie zmarła też z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.



W całym kraju 80 zajętych respiratorów

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że w całym kraju zajęte są 704 łóżka przeznaczone dla chorych na COVID-19. Ciężko chorzy są podłączeni do 80 respiratorów.

W poniedziałek 6 września zajętych łóżek covidowych było 529, zatem wzrost wynosi 175. Z kolei chorych podpiętych do respiratorów było wtedy 64, a zatem ich liczba wzrosła o 16.

W całym kraju przygotowano 6015 łóżek dla chorych na koronawirusa oraz 583 respiratory.

Na kwarantannie przebywa 69 tys. 160 osób.

Wyzdrowiało, jak dotąd 2 mln 658 tys. 685 pacjentów.

Kraska: prawie 50 proc. wzrostu

Wcześniej Waldemar Kraska w radiowych "Sygnałach Dnia" poinformował o liczbie zakażeń i dodał, że wzrost tydzień do tygodnia wynosi niemal 50 proc. - Kilka tygodni temu te procentowe wzrosty to były na poziomie 17-19 proc. patrząc tydzień do tygodnia. W tej chwili jest to już praktycznie około 50 proc., więc tych nowych przypadków zaczyna niestety przybywać - mówił Kraska.

- Większość osób, które trafiają do szpitali, to są niestety osoby niezaszczepione. Liczba zakażeń u osób zaszczepionych dwoma dawkami po upływie 14 dni od zaszczepienia w naszym kraju wynosi 0,81 proc. wszystkich, którzy trafiają do szpitali. To kolejny dowód na to, abyśmy się szczepili - powiedział wiceminister.



10 tysięcy zakażonych w Izraelu

W Izraelu zanotowano w sobotę ponad 10 tys. nowych przypadków zakażeń COVID-19, co stanowi wysoki wskaźnik jak na ten dzień tygodnia. Kraj gromadzi szczepionki na czwartą dawkę. Izrael, niegdyś lider w światowym wyścigu w walce z COVID-19, stał się na początku września krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca - podał Johns Hopkins University w Baltimore.

W sobotę wykryto 10 tys. 84 nowe przypadki zakażeń, choć zazwyczaj ilość ta pod koniec tygodnia się zmniejsza. W szpitalach w poważnym stanie znajduje się 697 pacjentów. Od początku pandemii zmarło tu na COVID-19 7338 osób. Z przeprowadzonych w sobotę 155 tys. 871 testów wynika, że zakażonych jest 6,6 proc. badanych osób.

