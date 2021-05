Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 28 maja

W Polsce dzienna liczba nowych zakażeń spadła poniżej 1000 osób. Polacy wyjeżdżający do Niemiec nie muszą robić testów i przechodzić kwarantanny. Z kolei Europejska Agencja Leków wyraziła zgodę na dopuszczenie do szczepień dzieci od 12. roku życia. Gubernator Kalifornii zorganizował loterię, w której mieszkańcy mogą zdobyć 116 mln dolarów. WHO poinformowała, kiedy może zakończyć się pandemia.