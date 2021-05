"Jedne z najniższych w UE". Premier o podatkach

- To jest nasz plan na wyjście z kryzysu po pandemii. Wszyscy zgadzamy się, że podatki muszą być niskie i one w Polsce są i będą jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Ale wiemy też, że muszą być sprawiedliwe - zapewniał w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu skorzysta 18 mln obywateli.

- W czerwcu chcemy wyjść z ustawą podwyższającą kwotę wolną od podatku do poziomu jednego z najwyższych w Europie - poinformował premier.

- Po pandemii, kiedy wszystkie firmy chcą wrócić do normalnego trybu widzą, że sytuacja się zmieniła. Pozrywane są łańcuch dostaw, trudno odtworzyć łańcuch produkcji, w tym wszystkim staramy się pomóc przedsiębiorcom - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Karczewie. Szef rządu odwiedził w piątek firmę Novo-Pak Sp. z o.o.

- Utrzymanie miejsc pracy i rynków zbytu to była nasza filozofia przez ostatnich kilkanaście miesięcy pandemii. W ogromnym stopniu udało się to zrobić. Polska ma najniższe bezrobocie w UE. W tej firmie też udało się zachować miejsca pracy - mówił Morawiecki.

- Mamy w kwietniu rekordową produkcję przemysłową na poziomie ponad 44%. To jest ogromne odbicie, ale będziemy teraz, mam nadzieję, obserwowali znakomite wyniki - zaznaczył premier.

👷‍♀️👷‍♂️ Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19 ⤵️ pic.twitter.com/FNYxyA09ya — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 28, 2021

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

