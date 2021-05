- Komitet naukowy ds. produktów leczniczych stosowanych u ludzi zatwierdził wykorzystanie szczepionki Pfizer do szczepienia młodzieży w wieku 12-15 lat - powiedział Marco Cavaleri dyrektor ds. szczepionek w Europejskiej Agencji Leków, podczas konferencji prasowej.

Jak dodał decyzja ta zostanie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczne zatwierdzenie. - Każdy kraj członkowski UE będzie mógł później podjąć decyzję, czy wykorzystywać tą szczepionkę do szczepień nastolatków, czy nie - przyznał.

Tak jak u innych grup wiekowych wymagane będą dwie dawki preparatu podane w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Szczepienie osób w wieku 12-16 lat będzie możliwe tak szybko, jak otrzymamy informacje z Europejskiej Agencji Leków i będzie wystarczająca liczba dawek - poinformował w piątek na briefingu w miejscowości Całowanie (woj. mazowieckie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany o szczepienie osób między 12 a 16 rokiem życie, odparł, że rząd czeka na informacje dotyczące pozwolenia na takie szczepienia i wraz z Radą Medyczną podejmie decyzje po otrzymaniu wszystkich informacji z Europejskiej Agencji Leków.

- Przygotowaliśmy w ramach Narodowego Programu Szczepień całą potrzebną infrastrukturę do takiego procesu. Jak tylko będzie on gotowy, to tak jak część 16, 17-latków zapisuje się na szczepienie, tak będzie to możliwe również dla osób jeszcze młodszych - dodał premier.

Dla porównania w Niemczech dzieci i młodzież od 12. roku życia będą mogły się zaszczepić przeciwko koronawirusowi od 7 czerwca, kiedy zniesione zostaną tam priorytety szczepień. Zostało to ogłoszone przez kanclerz Angelę Merkel w czwartek po konsultacjach z premierami krajów związkowych.

Co z ozdrowieńcami?

Na szczepienia w Polsce mogą zapisywać się już osoby od 16 roku życia. Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.