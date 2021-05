Łatwiejsze podróże do Niemiec. Bez testów i kwarantanny

Dotychczas zwolnienie z kwarantanny, obowiązku rejestracji i testów obejmowało przede wszystkim osoby, które przebywają w Polsce lub Niemczech mniej niż 24 godziny w ramach tzw. małego ruchu granicznego. Nie miało znaczenia, czy osoby te są zaszczepione lub są ozdrowieńcami.

Na takich samych zasadach mogli wjeżdżać do Niemiec osoby, które z powodów zawodowych, studiów lub szkoły regularnie przekraczające granicę a także osoby udające się do Niemiec w celu odwiedzin najbliższych krewnych oraz osoby jadące tranzytem przez Niemcy i pracownicy transportu.

- Poruszanie się między Polską a Niemcami będzie zdecydowanie łatwiejsze, chociaż nie do końca, bo jeszcze Polacy wymagają do 5 czerwca przy wjeździe do Polski testów dla osób przekraczających granicę. Niemcy zdejmują ograniczenia. Od niedzieli nie trzeba będzie wykonywać testów ani przechodzić kwarantanny, a to dotyczyło osób, które do tej pory chciały np. odwiedzić tutaj rodzinę czy znajomych - mówił korespondent Polsat News w Berlinie.

Jak przypomniał, po raz pierwszy Polska została zakwalifikowana do grupy krajów ryzyka w październiku 2020 r. - To wtedy Polacy objęci zostali testami a także kwarantanną. W lutym natomiast trafiliśmy na listę krajów wysokie ryzyka, co skomplikowało sprawę, bo wszyscy pracownicy transgraniczni musieli przechodzić testy, choć poszczególnej kraje związkowe robiły pewne dodatkowe przepisy umożliwiające zwolnienie z testów - mówił Lejman.

Od 30 maja Polska nie będzie już taktowana jako "kraj uważany za obszar ryzyka". Do listy tego samego dnia włączono także m.in. Węgry, i Bułgarię. "Dobra wiadomość. Od niedzieli Niemcy skreślają Polskę z listy obszarów ryzyka. Oznacza to koniec problemów z testami i kwarantanną" - napisał reporter Polsat News.

W Polsce bez zmian

Zgodnie z polskimi przepisami do 5 czerwca br. przy wjeździe do Polski z Niemiec nadal wymagany jest test, chyba że jest się pracownikiem transgranicznym albo osobą zaszczepioną albo ozdrowieńcem. Zaświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

