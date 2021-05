KE: zielone światło dla Funduszu Odbudowy

"Wszystkie państwa członkowskie dały zielone światło na finansowanie naszego planu naprawy NextGenerationEU. (...) Komisja Europejska jest gotowa, aby zebrać pieniądze i uczynić UE bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną" - napisała von der Leyen.

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak aby plan mógł być realizowany, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

