Nowość w Polsat News. Trwa premiera programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Po raz pierwszy od wybuchu pandemii goście pojawili się w studiu. Są to: Grzegorz Schetyna, Włodzimierz Czarzasty, Radosław Fogiel, Piotr Zgorzelski, Krzysztof Bosak i Błażej Spychalski. Transmisja, co niedzielę, w Polsat News, Interii oraz polsatnews.pl.

Goście Bogdana Rymanowskiego na początku programu oddali "hołd" Robertowi Lewandowskiemu, który zapisał się w historii piłki nożnej strzelając 41 bramek w sezonie Bundesligi. Politycy zaprezentowali kartoniadę z napisem "Król Lewy".

W pierwszej części programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" goście rozmawiali na temat decyzji TSUE, który apeluje o zaprzestanie wydobycia w kopalni Turów. Prowadzący zapytał polityków o to, co powinien zrobić polski rząd.

- Na miejscu premiera Morawieckiego pół roku temu, albo rok temu wsiadłbym w samolot i poleciał do Pragi. Decyzja TSUE jest konsekwencją tego, co zrobił rząd, albo czego nie zrobił. My od roku nie mamy ambasadora w Pradze, więc wiadomo było, że kontakty będą gorsze. Ponadto jesteśmy w Grupie Wyszehradzkiej, która nie zafunkcjonowała - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

- Brakuje w stosunku do Turowa filozofii działania. Tak jak patrzyliśmy co się dzieje w Bełchatowie, kiedy będzie zamykana, tak o Turowie zapomniano - dodał.

Jak przyznał oprócz natychmiastowej podróży do Pragi rząd powinien pomyśleć o 3 tys. pracowników i ich rodzinach oraz zainteresować się polityką zagraniczną.

Wkrótce więcej informacji z programu.

Niedzielne przedpołudnie będzie należeć do Bogdana Rymanowskiego. A to za sprawą "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", w którym politycy, przy porannej kawie, stają w ogniu pytań jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce.

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń

W audycji omawiane są najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia z kraju i ze świata z zaproszonymi gośćmi - politykami wszystkich opcji politycznych oraz ekspertami.

ZOBACZ: Polski Ład. Pierwsze projekty ustaw już w środę

- Kocham rozmowy z politykami na trochę większym luzie. Taka formuła daje szansę na wyciągnięcie z nich informacji, których normalnie bym nie wyciągnął. A moim zaproszonym gościom zaprezentowania się jako wyraziste osobowości, które mają coś więcej do powiedzenia niż tylko oficjalne przekazy dnia - mówi Bogdan Rymanowski, prowadzący program.

Powrót do studia

"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będzie pierwszym programem na antenie Polsat News, w którym zaproszeni goście wystąpią na żywo w studio od początku pandemii. Audycja będzie realizowana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

- Bardzo się cieszę, że Bogdan poprowadzi "Śniadanie...". To także dla nas nowe otwarcie. Nie tylko z nowym prowadzącym, ale po raz pierwszy od ponad roku z gośćmi w studio, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że będzie to początek szerszego otwarcia - mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

ZOBACZ: Nieoficjalnie: dłuższy odstęp między szczepionkami Pfizera to więcej przeciwciał

- Będą wszystkie gorące tematy, będą newsy, będzie humor i bezpośrednie starcie na argumenty. Ale najbardziej się cieszę, że w końcu nie będzie to rozmowa przez Skype'a, lecz twarzą w twarz. Bardzo mi brakowało kontaktu z żywym człowiekiem w studiu przez okres pandemii - dodaje Bogdan Rymanowski.

ml//polsatnews.pl