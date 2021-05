Polski Ład. Pierwsze projekty ustaw w środę

Mało jednak prawdopodobne - jak zaznaczyli - aby Sejm zajął się tymi projektami podczas posiedzenia rozpoczynającego się w środę. Politycy PiS nie wykluczyli, że część projektów w ramach Polskiego Ładu będzie projektami poselskimi.

Politycy PiS przekazali też, że w środę rząd powinien przyjąć pierwsze trzy projekty ustaw, dotyczące zdrowia, które przewiduje Polski Ład. W czwartek projekty powinny trafić do Sejmu. Ponadto na środę PiS planuje organizację 16 konferencji regionalnych, podczas których lokalni działacze mają promować założenia Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.

pdb/PAP