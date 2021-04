Premier: Lewica postawiła nam trudne, ale cenne warunki

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek z przedstawicielami Lewicy w sprawie unijnego Funduszu Odbudowy i związanego z nim Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS. Obie strony porozumiały się w sprawie poparcia dla KPO. Według europosła Roberta Biedronia, rząd zgodził się na wszystkie warunki Lewicy zaproponowane do KPO.

W programie "Gość Wydarzeń" premier określił wtorkową rozmowę z politykami Lewicy jako "bardzo konstruktywną i rzeczową, choć niełatwą".

"Warunki uznaliśmy za cenne"

- To nie były łatwe rozmowy - warunki czy propozycje z tamtej strony były bardzo konkretne, ale my te warunki uznaliśmy za cenne, nie tylko dlatego, że one przybliżają nasze stanowiska, ale również za cenne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, czy dodatkowych mieszkań, zrobienia wszystkiego, co można, żeby tych mieszkań było jak najwięcej. To jest pięta achillesowa nie ostatnich 30 lat, 80 lat, tylko jak sięgniemy w przeszłość jeszcze głębiej, to był tu ogromny deficyt - stwierdził Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że rząd "dogadał się" z Lewicą, ponieważ "liczy się Polska". - I nie można żonglować, kuglować, nie można ryzykować dobrem obywateli. Tutaj nie liczą się interesy partyjne - tutaj przede wszystkim liczy się Polska. To jest polska racja stanu, a nie racja tej czy innej partii politycznej - przekonywał premier.

"To głosowanie jest za Polską"

Szef rządu został zapytany, czy koalicjant PiS - Solidarna Polska, jeśli nie poprze ratyfikacji Funduszu Odbudowy w polskim Sejmie "będzie przeciw Polsce".

- To (głosowanie - red.) jest za Polską. Jest po to, żeby móc zaangażować duże środki na szybką odbudowę. Tu nie ma filozofii: na złość babci odmrożę sobie uszy - odpowiedział premier. - Sądzę, że tu ( w polskim Sejmie - red.) nie będzie brakowało głosów - dodał.

- Jeśli chodzi o środki (unijne), to doskonale wiemy, że kraj na dorobku potrzebuje kapitału i powinien przyjmować te środki grantowe, środki bezpośrednich dotacji, w jak najwyżej kwocie. I dlatego właśnie chcemy to zapewnić. Pamiętajmy, że w tym przypadku nie chodzi tutaj tylko o Program Odbudowy, to cały siedmioletni program unijnych środków. Więc ci, którzy odrzucają ten program, odrzucają dotacje dla rolników, odrzucają dotacje na polskie drogi, na polskie światłowody, koleje, renowacje polskich szkół, czy szpitali. Nie są to to tylko abstrakcyjne środki - w tych szpitalach leczą się czyiś rodzice, a w szkołach uczą się czyjeś dzieci - podkreślił premier.

Morawiecki zapewnił też, że chciałby do poparcia przez Polskę unijnego Funduszu Odbudowy przekonać wszystkich - "zarówno koalicjantów, jak i tych, którzy mają wątpliwości w ławach opozycyjnych".

Jak zaznaczył, jest to "w interesie Polski"; podkreślił, że to "zdecydowanie wzmacnia suwerenność Polski". Jak wyjaśnił, suwerenność Polski jest tym mocniejsza, im Polska jest silniejsza - ma silniejsze instytucje i liczy się na poziomie UE". - Właśnie dzięki tym środkom tak będzie - zapewnił szef rządu.

"Dobrobyt na miarę Europy Zachodniej, to jest ten nasz cel celów"

Pytany o pogląd głoszony przez polityków Solidarnej Polski, że poparcie Funduszu Odbudowy osłabia polską suwerenność, Morawiecki odpowiedział: "nie wiem, na jakiej podstawie tak można myśleć, ponieważ tu mamy gigantyczne środki, które chcemy zaangażować w polską myśl techniczną, polską naukę, szkolnictwo i szpitale. To podniesie rozwój i poziom życia Polaków".

- Chcemy, żeby to był standard europejski. Dobrobyt na miarę Europy Zachodniej, to jest ten nasz cel celów - żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie i to poprawię Jednocześnie też de facto pozycję Polski i wzmocni polską suwerenność, wzmocni też polskie bezpieczeństwo - podkreślił Morawiecki.

