Premier po szczepieniu AstraZeneką. Powiedział, jak się czuje

Dobrze się czułem i warto podkreślić, że głosy dotyczące ryzyk związanych z AstraZeneką, nijak się mają do ryzyka, które pojawia się wtedy, jak się osoba nie zaszczepi - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki w programie "Gość Wydarzeń". Szef rządu wraz z żoną Iwoną Morawiecką, przyjęli szczepionkę firmy AstraZeneca 24 kwietnia w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym.

"Moja żona Iwona i ja właśnie przyjęliśmy pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na Stadionie PGE Narodowy" - napisał w sobotę szef rządu na Facebooku.

W środę w części "Gościa Wydarzeń" transmitowanej na portalach polsatnews.pl i Interia Piotr Witwicki pytał premiera, jak się czuł po przyjęciu szczepionki firmy AstraZeneca. - Dobrze się czułem i warto podkreślić, że głosy dotyczące ryzyk związanych z AstraZeneką, nijak się mają do ryzyka, które pojawia się wtedy, jak się osoba nie zaszczepi - powiedział szef rządu.

- Szanowni państwo, trzeba się szczepić, ponieważ to jest od dwustu lat z okładem nawet znany i jedyny mechanizm prewencyjnego zapobiegania chorobom takim jak Covid-19. Jak wszyscy byliśmy dziećmi, to rodzice prowadzili nas na szczepienia i nikt się nie pytał o to tego dziecka, tylko zasadniczo każdy te szczepienia wykonywał. Dzięki temu pozbyliśmy się strasznych chorób - mówił szef rządu.

Wśród takich schorzeń wymienił chorobę Heinego-Medina, która - jak podkreślił - została wypleniona dzięki szczepionce i jej powszechnemu stosowaniu.

- Korzystajmy z dobrodziejstw szczepienia, dzięki temu wrócimy do normalnego życia społecznego i gospodarczego - mówił.

Wcześniej szef rządu pytany w programie, czy może podać datę, kiedy wszyscy, którzy będą chcieli zaszczepić, zaszczepią się w Polsce, odparł: "Na ten moment podajemy tę datę, jako koniec sierpnia, ale właściwie mogę powiedzieć, że z tej dynamiki szczepień, którą udało nam się uzyskać, z tych zachęt, ale także ze sprawności całego Narodowego Programu Szczepień, z logistyki, z dystrybucji, mogę wysnuć wniosek, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie nawet w lipcu".

ZOBACZ: Premier: szansa na zaszczepienie wszystkich chętnych nawet w lipcu

Dopytywany, czy na początku lipca, a może pod koniec tego miesiąca, premier przyznał, że "trudno powiedzieć, bo to z kolei zależy od tego, jak szybko dostaniemy te nowe dawki (szczepionek)". - Liczymy na to, że jak najszybciej. Ja dzisiaj chociażby rozmawiałem z szefem Pfizera na cały świat, niedawno rozmawiałem z przedstawicielami AstraZeneca, a wcześniej z panią komisarz Ursulą von der Leyen. Chcemy przyspieszać, przyspieszać i jeszcze raz przyspieszać dostawy dawek do Polski - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Wykręciłem numer i jest!"

Mateusz Morawiecki na szczepienie zarejestrował siebie i żonę 20 kwietnia. Jak poinformował wówczas na Twitterze, zrobił to, korzystając z numeru 989.

Wczoraj uruchomiono rejestrację dla mojego rocznika - 1968, więc wykręciłem numer 989, podałem dane mojej żony i moje … i jest!

Szczepionka - Astra Zeneca - już na nas czeka.

🇵🇱🛡💉

#SzczepimySię pic.twitter.com/akxYaduDg4 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 20, 2021

WIDEO - Lubin. 5-latek wjechał rowerkiem wprost pod rozpędzony samochodów. Trafił do szpitala Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/Polsatnews.pl/Polsat News