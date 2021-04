Świat żegna księcia Filipa. "Zasłużył na sympatię pokoleń Brytyjczyków"

W związku ze śmiercią księcia oficjalna strona internetowa rodziny królewskiej została zdjęta z sieci do czasu naniesienia "stosownych zmian". Pod adresem royal.uk wyświetla się jedynie klepsydra królewskiego małżonka.

Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że "z wielkim smutkiem" przyjął wiadomość o śmierci księcia Filipa. Składając hołd, Johnson powiedział, że książę Edynburga zasłużył na sympatię pokoleń w Wielkiej Brytanii, w całej Wspólnocie Narodów i na całym świecie.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF