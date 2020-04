Urodziny w cieniu koronawirusa. Królowa Elżbieta II kończy 94 lata

Pałac Buckingham kilka dni temu poinformował, że w związku z epidemią koronawirusa, Elżbieta II podjęła decyzję, że nie będzie hucznie celebrowała swoich urodzin.

Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother.



Happy birthday, Your Majesty! ✨🎂 pic.twitter.com/fusEVFsAJT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2020

Jak wyjaśniono, królowa uznała, że publiczne świętowanie urodzin w sytuacji, gdy kraj zmaga się z epidemią koronawirusa, byłoby niestosowne. Odwołany został m.in. tradycyjny salut armatni.

Według brytyjskich mediów, jest to pierwszy przypadek w ciągu 68-letnich rządów Elżbiety II, by jej urodziny nie były uczczone salutem armatnim, który zwykle ma miejsce w Hyde Parku oraz w twierdzy Tower of London.

PAP/EPA/WILL OLIVER

Wcześniej, bo już pod koniec marca, zdecydowano o odwołaniu czerwcowej uroczystej parady wojskowej z okazji urodzin królowej, Trooping the Colour. Królowa Elżbieta II obchodzi urodziny 21 kwietnia, ale oficjalnie są one obchodzone - podobne jak to miało miejsce w przypadku jej poprzedników - w drugą sobotę czerwca.

W ostatnich dniach Elżbieta II dwukrotnie zwróciła się do narodu w związku z trwającą sytuacją. W niedzielę 5 kwietnia wygłosiła specjalne przemówienie telewizyjne - zaledwie piąte takie w ciągu jej panowania - w którym zapewniła, że kraj przetrwa tę epidemię i powrócą lepsze dni.

Tydzień temu, w przesłaniu z okazji Wielkanocy, podkreśliła, że pomimo iż tym roku wiele osób spędza ją bez rodzin i przyjaciół, te święta nadal dają nadzieję. W obu wystąpieniach przypomniała o konieczności pozostawania w domach i podziękowała pracownikom służby zdrowa oraz wszystkim wykonującym niezbędne zajęcia.

W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas ponad 17 337 osób. W ubiegłym tygodniu rząd zdecydował o przedłużeniu ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii o kolejne trzy tygodnie.

dk/ polsatnews.pl, PAP