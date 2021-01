Królowa Elżbieta i książę Filip zaszczepieni przeciwko COVID-19

Według źródeł cytowanych przez stację BBC, szczepienie odbyło się na zamku w Windsorze, dokąd Elżbieta II i Filip ze względów bezpieczeństwa przenieśli się z Pałacu Buckingham po wybuchu epidemii. Jak dodają te źródła, królowa chciała, aby upublicznić tę informację, aby przeciąć dalsze spekulacje czy i kiedy zostanie zaszczepiona. Pałac Buckingham niezwykle rzadko przekazuje informacje dotyczące stanu zdrowia rodziny królewskiej.

The Queen and Duke of Edinburgh vaccinated against Covid-19 today, Buckingham Palace says https://t.co/dPjN8cTYcU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 9, 2021

Obydwoje z racji wieku znajdują się w pierwszej grupie priorytetowej do szczepień - Elżbieta II ma 94 lata, Filip - 99.

Prawie 1,5 miliona zaszczepionych

Jak poinformował w czwartek brytyjski premier Boris Johnson, w Wielkiej Brytanii zostało dotychczas zaszczepionych przeciw COVID-19 prawie 1,5 miliona osób. Jest ona pierwszym krajem, w którym rozpoczęto podawanie szczepionek opracowanych przez firmy Pfizer i BioNTech oraz naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę AstraZeneca.

Aż 1325 zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju - podał w piątek brytyjski rząd. Wykryto też 68 053 nowych zakażeń koronawirusem, co również jest rekordem. Liczba zgonów jest o 163 wyższa od tej z czwartku. To trzeci dzień z rzędu i zarazem trzeci przypadek w czasie drugiej fali epidemii, by dobowa liczba zarejestrowanych zgonów przekroczyła tysiąc. Do tej pory najgorszym bilansem był ten z 21 kwietnia, gdy informowano o 1224 zmarłych.

