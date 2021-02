Książę Filip trafił do szpitala

"Jego Królewska Wysokość Książę Edynburga został przyjęty do szpitala Króla Edwarda VII w Londynie we wtorek wieczorem" - poinformowano w komunikacie Pałacu.

Źle się poczuł

Mąż królowej Elżbiety II miał tam trafić w wyniku złego samopoczucia i "za radą lekarza Jego Królewskiej Mości".

Queen Elizabeth’s husband, Prince Philip, was admitted to hospital on Tuesday evening as a precautionary measure, Buckingham Palace said https://t.co/PwCdWeeHgM