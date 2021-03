Wywiad Harry'ego i Meghan. Pałac Buckingham odpowiada

"Cała rodzina jest zasmucona dowiedziawszy się w pełnym zakresie, jak trudne było ostatnie kilka lat dla Harry'ego i Meghan. Poruszone kwestie, szczególnie te związane z rasą, są niepokojące. Podczas gdy niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i zostaną rozpatrzone przez rodzinę prywatnie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą bardzo kochanymi członkami rodziny" - napisano w oświadczeniu.

ZOBACZ: Wywiad Harry'ego i Meghan. Brytyjskie media: jest gorszy, niż rodzina królewska mogła przypuszczać

Buckingham Palace breaks silence on Harry and Meghan interview, calls issues raised 'concerning.' Statement issued on behalf of Queen Elizabeth also says entire family 'saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been.' pic.twitter.com/WPbnPtbEWC