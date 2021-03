Książę Filip zakończył swój najdłuższy pobyt w szpitalu. Opuścił placówkę po 28 dniach

99-letni Filip trafił do szpitala króla Edwarda VII w Londynie 16 lutego. Jak wyjaśnił wówczas Pałac Buckingham, było to działanie zapobiegawcze w związku z tym, że książę źle się poczuł i miał tam pozostać przez kilka dni na obserwacji i w celu odpoczynku.

Opuścił placówkę medyczną po 28 dniach. Był to jego najdłuższy pobyt w szpitalu.

Później jednak w komunikacie Pałacu Buckingham pojawiła się niesprecyzowana dokładnie infekcja, choć wiadomo, że nie ma ona związku z koronawirusem. Z kolei w poniedziałek Filip został przewieziony do innego londyńskiego szpitala - św. Bartłomieja, który specjalizuje się m.in. w chorobach serca.

Prince Philip has had a "successful procedure" for a pre-existing heart condition.



Our royal correspondent @SkyRhiannon has the latest.



Read more here: https://t.co/efqROkAsyw pic.twitter.com/GeidfLWqe4