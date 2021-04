Żyły w ciasnych i brudnych klatkach. Dramat ujawniła akcja ratunkowa

Do szokującego odkrycia doszło w piątek w niemieckim Kerspleben (Turyngia). Podczas akcji ratunkowej policja ujawniła tragiczny los zwierząt. 21 kotów żyło w dramatycznych warunkach.

"Zwierzęta trzymano w zanieczyszczonych klatkach transportowych. Wszystkie koty były w bardzo złym stanie" - przekazała we wtorek w komunikacie prasowym policja w Erfurcie.

Zaniedbane stworzenia zostały przetransportowane przez straż pożarną do schroniska dla zwierząt. 21 kotów trafiło pod opiekę medyczną.

Przeciwko właścicielce prowadzone jest dochodzenie. 56-latka może odpowiedzieć za naruszenie prawa dotyczącego dobrostanu zwierząt.

Makabryczne odkrycie w lesie

W połowie marca z kolei mieszkańcy jednej z dzielnic Saarbruecken zaalarmowali ratowników, że słyszą skomlenie wielu kotów z domku w zarośniętym miejscu głęboko w lesie.

Po przybyciu straż pożarna i policja znalazły ponad 30 zaniedbanych kotów oraz 200 martwych zwierząt przechowywanych w około 50 workach.

Wszystko wskazuje na to, że była to nielegalna hodowla zwierząt - informował wówczas dziennik "Bild". Udało się uratować 32 koty. Zwierzęta, które przeżyły, ostrożnie wkładano pojedynczo do koszy.

Spore wyzwanie dla obrońców

Niektóre martwe koty, z których wiele najwyraźniej leżało na posesji od lat, umieszczono w metalowych beczkach. Sytuacja była tak stresująca, że stała się sporym wyzwaniem nawet dla najbardziej doświadczonych obrońców praw zwierząt - pisze gazeta.

Po makabrycznym odkryciu policja wszczęła śledztwo przeciwko 73-letniej właścicielce altanki za naruszenie ustawy o ochronie zwierząt.

ms/tag24.de/Polsatnews.pl/PAP