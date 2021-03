Wyprał kotkę w pralce, zwierzę nie przeżyło

W piątek 12 marca Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Grupa Wągrowiec poinformowało Komendę Powiatową Policji w Chodzieży o mieszkańcu gminy Budzyń, który najprawdopodobniej zabił adoptowane przez siebie koty. Do mieszkania mężczyzny pojechali funkcjonariusze z komisariatu w Margoninie, którzy przeprowadzili przeszukanie jego lokalu. Na balkonie znalezione zostały worki ze zwłokami trzech kotów.

Jednego wyprał, drugiego zrzucił z balkonu

27-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do chodzieskiej jednostki policji. O zatrzymaniu policja poinformowała 22 marca. Kryminalni ustalili, że mężczyzna pozbawił zwierzęta życia, działając ze szczególnym okrucieństwem - poinformowała asp. Karolina Smardz-Dymek, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Chodzieży.

Sprawą zajęła się prokuratura. W śledztwie ustalono, że mężczyzna jednego kota uśmiercił poprzez umieszczenie go w pralce, którą włączył. Kotka nie przeżyła, najprawdopodobniej utonęła.

Kolejne zwierzę sprawca miał kopnąć i wyrzucić w ten sposób ze swojego balkonu na drugim piętrze. Także i to zwierzę zginęło.

Zwierzęta zostały adoptowane

Mieszkaniec gminy Budzyń podpisał umowę adopcyjną z pośredniczącym w szukaniu domów dla zwierząt Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami z Wągrowca. Organizacja zobowiązała go do regularnego wysyłania zdjęć zwierząt i informowania o ich stanie.

Gdy mężczyzna przestał się kontaktować, wolontariuszki zaniepokoiły się, że zwierzętom może dziać się krzywda. Działacze Towarzystwa odwiedzili mieszkanie podejrzanego, jednak nie zastali go. Przed domem leżał jednak martwy kot.

"Ustaliliśmy, że doszło do uśmiercenia trzech kotów" - powiedział portalowi asta24.pl prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. "Postępowanie zmierza do ustalenia wszelkich, ewentualnych zachowań niewłaściwych" - dodał. Mężczyzna nie przyznał się w śledztwie do winy.

Mimo to Sąd Rejonowy w Wągrowcu uwzględnił wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące.

Mężczyznę czeka proces karny. Sprawcy grozi 5 lat więzienia.

