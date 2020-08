Fetor i martwe zwierzęta w mieszkaniu. Kobiecie odebrano 19 żywych psów i ponad 60 kotów

Policjanci musieli użyć siły, by dostać się do mieszkania w jednej z kamienic w Chrzanowie (woj. małopolskie). Przyjechali, bo sąsiedzi skarżyli się na nieprawdopodobny fetor, jaki wydobywał się zza drzwi. Widok, jaki zastali na miejscu, mocno nimi wstrząsnął.

Interwencję podjęto w niedzielę późnym popołudniem, kiedy jedna z mieszkanek Chrzanowa poskarżyła się na uciążliwy fetor, jaki wydobywa się zza drzwi jej sąsiadki. Kobietę zaniepokoiła również kompletna cisza w mieszkaniu, choć wcześniej dochodziły stamtąd głosy ludzkie oraz szczekanie psów.

Sierść, kości i truchła zwierząt

Funkcjonariusze potwierdzili, że nieprzyjemny zapach rozkładanego ciała czuć już od wejścia do kamienicy. Wezwano strażaków, którzy pomogli siłowo sforsować drzwi. W całym mieszkaniu mundurowi znaleźli porozrzucane szczątki padłych zwierząt, sierść oraz kości, których ilościowo nie dało się zliczyć.

Odnaleziono również jednego żywego psa, który natychmiast został stamtąd zabrany. Pod wskazany adres przybył również prokurator Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie oraz lekarz weterynarii.

Z uwagi na to, że w miejscu interwencji nikogo nie zastano, policjanci ustalili i udali się pod kolejny adres, pod którym mogła przebywać właścicielka mieszkania. Widok, który tam zastali, niczym się nie różnił od tego z pierwszego mieszkania. Wszędzie porozrzucana była sierść i kości niezidentyfikowanych zwierząt. Znaleziono także 19 żywych psów i ponad 60 żywych kotów, które przetrzymywane były w tragicznych warunkach.

Ma zakaz zbliżania się do zwierząt

67-letnia kobieta została zatrzymana, we wtorek usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokurator zakazał jej zbliżania się do zwierząt i opiekowania nimi.

