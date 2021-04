"Nie ma medyków, nie ma leczenia". Protest związkowców przeciwko polityce zdrowotnej rządu

W proteście bierze także udział Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz związki: techników medycznych radioterapii, techników medycznych elektrokardiologii i pracowników diagnostyki medycznej i fizjoterapii, a także pracownicy ochrony zdrowia zrzeszeni w "Solidarności'80".

Bukiel: "Nie ma medyków, nie ma leczenia"

- Protestujemy, bo chcemy przekazać społeczeństwu i rządzącym, że możliwy jest dalszy, a nawet większy niż dotychczas paraliż służby zdrowia. Wynika to z tego, że pensje, które proponuje dla medyków minister zdrowia są tak niskie, że już niedługo nie będzie komu pracować. A nie ma jak dotąd samoobsługowych, szpitali, pracowni diagnostycznych. Nie ma medyków, nie ma leczenia. To jest prosty przekaz, który chcemy przekazać. jest obawa, że tych lekarzy nie będzie - podkreślił Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Krzysztof Bukiel stwierdził, że zbyt niskie wynagrodzenia będą skutkować odpływem pracowników z publicznej ochrony zdrowia.

- Minister Szumowski w 2018 roku przyznał nam podwyżkę i wtedy nasze pensje wynosiły 1,6 średniej krajowej. Minister Niedzielski chce nam zabrać te pieniądze, obniżyć je i spowodować, że pensje będą wynosiły 1,31 średniej krajowej. Komuniści, którzy uważali lekarzy za wrogów klasowych, dawali w 1957 roku 1,7 średniej. To o czym my mówimy? To jest kpina - powiedział Bukiel.

Jego zdaniem protest w czasie pandemii jest niepotrzebny.

- Po co protest? Lekarze, pielęgniarki będą po prostu odchodzić powoli albo z zawodu, albo z publicznej ochrony zdrowia, albo będą gdzieś dorabiać i nie będzie komu pracować - dodał Bukiel. - Twierdzenie, że możemy zaoszczędzić na pensjach, po to, żeby było więcej na leczenie jest kłamstwem - wyjaśnił.

Gardias: minimum 8 tys. zł brutto dla medyków

- Dziś tu w Warszawie miała się odbyć wielka manifestacja, protest związków zawodowych medyków. Dziś na ulicach warszawy mieli protestować: pielęgniarki, położne, elektroradiolodzy, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, lekarze i wielu innych. Ostatecznie jednak podjęliśmy inną decyzję. Poczucie odpowiedzialności za setki tysięcy istnień Polek i Polaków nakazały medykom zostać w miejscach pracy - powiedziała Dorota Gardias przewodnicząca Forum Związków Zawodowych.

- Ostatni raz etyka medyków ich służba i solidarność zwyciężyła nad waszą niechęcią do realnych, odważnych zmian w systemie. Ostatni raz medycy uczestniczą w wyreżyserowanym przez was spektaklu, który w efekcie tuszujecie waszą niezdolnością do dialogu - zwróciła się do rządzących Gardias. Przypomniała, że Forum Związków Zawodowych wielokrotnie wykazywało wolę poszukiwania rozwiązań i gotowość do kompromisów. - Od początku pandemii podkreślałam potrzebę reformy systemu ochrony zdrowia w oparciu o dialog - powiedziała Gardias.

- Medycy powinni zarabiać minimum 8 tys. zł brutto - powiedziała przewodnicząca Forum Związków Zawodowych. - Medycy musza zarabiać godniej, inaczej będzie gorzej niż jest. Za chwile w szpitalach nie będzie rąk do pracy. Będzie stać nowoczesny sprzęt, minister będzie dokładać łóżka, premier wyświetlać slajdy, a personelu nie będzie - tłumaczyła.

- Wysokie godne płace medyków to nasza narodowa polisa. My mówimy: "jest nas za mało", bo płace są skandalicznie niskie, a rząd jest od tego, aby znaleźć finansowanie - powiedziała. - Nie będziemy po raz kolejny myśleć za polityków, bo oni za medyków do szpitali nie przychodzą - dodała.

Uznała także, że "rozmowy o przyszłości" z resortem zdrowia to strata czasu, a potrzebne sa rozwiązanie "tu i teraz". Jak stwierdziła "szkoda czasu na dyskutowanie wieloletniego planu ministra".

- Forum Związków Zawodowych apelowało o tarczę dla medyków, zamiast tego rząd zrobił tarczę, ale z medyków - powiedziała Gardias. - Można jeszcze ten błąd naprawić, jeśli rozwiążemy wszystkie te problemy ponad podziałami politycznymi - dodała i zaapelowała do rządu i opozycji o wyłączenie ochrony zdrowia z bieżącej walki politycznej.

Jednym z problemów jest według niej to, że nie wszyscy medycy otrzymują dodatek covidowy. - Istnieje luka prawna, z której koorszystają niektórzy prezesi i dyrektorzy szpitali - powiedziała.

Łodzińska: brak zainteresowania problemami

Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych powiedziała Polsat News, że pielęgniarki i położne walczą o podwyższenie wynagrodzeń.

- Jako samorządowi trudno wypowiadać nam się w imieniu związku. My jako samorząd możemy jedynie wspierać związek w tych działaniach ze względu na sytuację, jaka się dzieje. Mamy czas pandemii i ministerstwo przez rok nie zrobiło nic, żeby wesprzeć kadrę medyczną. powiedziała Łodzińska.

- Protestujemy ze względu na brak zainteresowania Ministerstwa Zdrowia problemami i sytuacją jaka w tej chwili ma miejsce w ochronie zdrowia w Polsce. W tej chwili resort proponuje jakieś regulacje płac, który absolutnie nie satysfakcjonują grup zawodów medycznych. Chcemy też, żeby te uregulowania były na trwałe. To co uzyskałyśmy za czasów ministra Szumowskiego, te 1200 do wynagrodzenia zasadniczego, żeby zostało i nie zostało wyeliminowane, jeśli pójdzie w ogólnej puli na leczenie i świadczenia - powiedziała.

Jej zdaniem 106 procent współczynnika do kwoty bazowej, które daje około 5500 zł miesięcznie brutto, to zdecydowanie za mało.

- Odnoszę się do wynagrodzenia w wojsku. Proszę wejść na stronę Wojska Polskiego i zobaczyć, ile wynosi wynagrodzenie szeregowca. 4156 zł zarabia szeregowiec, ten, który rozpoczyna służbę, natomiast pielęgniarka dostaje minimum, w którym zawiera się już to 1200 zł ministra Szumowskiego. Na pewno dużo jeszcze jest do zrobienia - powiedziała Łodzińska.

