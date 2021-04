Długa kolejka chętnych ustawiał się między innymi w Podzamczu koło Kielc. Jeszcze godzinę przed otwarciem czekało kilkadziesiąt osób, które chciały się przetestować na obecność koronawirusa.

Znaczna część oczekujących chciała się zbadać przed powrotem za granicę ze świątecznego wyjazdu. Kolejki w Podzamczu w województwie świętokrzyskim są tak duże także dlatego, że mieszkańcy tego regionu mogą wykonywać testy bez skierowań i bezpłatnie.

- Do nas przychodzą ludzie bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, co im ułatwia przyjście. Nie wykonują telefonów, nie czekają na porady. Drugi aspekt to ludzie z zagranicy, którzy przyjeżdżają na święta i wracają do pracy - wyjaśniał Marcin Zawierucha, dyrektor laboratorium w Podzamczu. Dodał, ze dla takich osób "wydajemy zaświadczenia po angielsku".

Poprzedniego dnia, we wtorek, kolejka chętnych zaczęła się formować około trzeciej rano.

WIDEO: Kolejki przed punktami wymazowymi. Skutek powrotów ze świąt

Przestrzeganie obostrzeń w święta



- Nie mieliśmy większych czy masowych naruszeń obostrzeń - przekazał sierż. sztab. Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Przyznał jednak, że w czasie świątecznego weekendu, policja nałożyła ponad 12,5 tys mandatów.

Podkreślał, że poważnych naruszeń nie odnotowano. - Dwa dni świąteczne, to czas kiedy społeczeństwo zastosowano się do zasad by ograniczyć przemieszczenie się - zaznaczał.

- W zdecydowanej większości słowa uznania za przestrzeganie ograniczeń, nikogo nie trzeba przekonywać, że tylko środkami samokontroli wrócimy do normalności - dodał Kurczyk

laf/prz/Polsatnews.pl/Polsat News