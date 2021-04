Ogromna kolejka karetek przed szpitalem. 17 zespołów czekało kilkanaście godzin

Kolejka 17 karetek z pacjentami zakażonymi koronawirusem oczekiwała we wtorek przed szpitalem w Zabrzu. Placówka wcześniej poinformowała, że zwiększyła pulę wolnych miejsc dla chorych na Covid-19.

Kolejka karetek z pacjentami zakażonymi koronawirusem oczekiwała we wtorek w nocy przed Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu. W ośrodku uruchomiono kilkanaście nowych miejsc dla zakażonych pacjentów, co skutkowało tym, że do szpitala kierowano karetki z całego województwa śląskiego.

Nagranie sprzed szpitala pojawiło się w sieci. Przez kilkanaście godzin na przyjęcie pacjentów czekało 17 zespołów. Kolejkę udało się rozładować w środę przed południem.

"Nie będę ukrywał, że jest ciężko"

- No nie będę ukrywał, że jest ciężko. Wyjazdów jest mnóstwo. Obsługujemy bardzo dużo, wielokrotnie więcej wyjazdów niż w ubiegłym roku, kiedy też było ponad 20-30 tys. zachorowań - mówił Arkadiusz Głąb z Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

- Szpital, który zgłasza wolne miejsce, to od razu ta informacja przekazywana jest to ambulansów. Wizyty są realizowane w bardzo długich odstępach czasowych. W tej chwili te 15-20 min, które powinny być przeznaczone na wizytę wydłużyły się do kilku, kilkunastu godzin - wyjaśniał przyczyny sytuacji Arkadiusz Głąb.

