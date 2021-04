Mamy 14 910 nowych przypadków koronawirusa - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 638 kolejnych chorych. Podłączenia do respiratorów wymagało 3342 osób, a hospitalizowanych jest ponad 34,6 tys. pacjentów - to najwyższe liczby od początku epidemii w Polsce.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (2157), śląskiego (1863), wielkopolskiego (1476), dolnośląskiego (1434), małopolskiego (1221), łódzkiego (1093), lubelskiego (911), kujawsko-pomorskiego (776), pomorskiego (730), zachodniopomorskiego (704), warmińsko-mazurskiego (532), świętokrzyskiego (485), podkarpackiego (482), podlaskiego (277), opolskiego (256), lubuskiego (251).

262 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 480 osób.

Ponad 34,6 tys. w szpitalach

W szpitalach przebywa 34 691 pacjentów z COVID-19, o 1147 więcej niż dzień wcześniej. To trzeci najwyższy dobowy wzrost liczby hospitalizowanych z SARS-CoV-2 od początku epidemii. Wspomagania respiratorem wymaga 3342 chorych, o 27 więcej niż dzień wcześniej.

Resort zdrowia przekazał w środę, że w kraju przygotowano 44 440 łóżek i 4251 respiratorów dla pacjentów z COVID-19. We wtorek w szpitalu przebywało 33 544 pacjentów, a pod respiratorami pozostawało 3315 chorych, w poniedziałek było to odpowiednio 32 656 i 3269 chorych, a w niedzielę - 31 927 i 3225. ZOBACZ: Naukowcy: Covid-19 zwiększa ryzyko depresji i demencji Tydzień temu, w środę 31 marca, hospitalizowanych z powodu COVID-19 było 31 311 pacjentów, w tym 3093 pod respiratorami. Dwa tygodnie temu, 24 marca, w szpitalach było 26 511 pacjentów, z czego 2537 pod respiratorami. Resort zdrowia w środę poinformował też, że kwarantanną objęto 414 373 osoby. Dotąd po zakażeniu koronawirusem wyzdrowiało 2 054 697 osób.

"Trzecia fala przetacza się przez szpitale"

- Nawet jeżeli jutrzejszy wynik nie będzie duży, to nie jest przesłanka, by myśleć o tym, że jesteśmy w jakieś lepszej sytuacji. W tej chwili fala zachorowań przetacza się przez szpitale - powiedział w "Gościu Wydarzeń" minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że "z punktu widzenia sytuacji w szpitalach" rekomendowałby przedłużenie obostrzeń.

Minister zdrowia podkreślał, że środowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie analizował przede wszystkim sytuację w szpitalach. - Koncentrujemy się na wskaźnikach dotyczących obłożenia szpitali i wolnych respiratorów - przyznawał.

Niedzielski przyznał, że sytuacja jest "bardzo trudna", szczególnie w woj. śląskim, dolnośląskim i podkarpackim. - Z punktu widzenia sytuacji w szpitalach obostrzenia należy przedłużyć - dodawał. W późniejszej części rozmowy przyznał, że jego zdaniem nie powinno być wprowadzone "żadne luzowanie obostrzeń".

Osoby 60+ mogą przyspieszyć szczepienie

- Apelujemy do punktów szczepień, mamy ich ponad 6,5 tys. w skali kraju, o to, żeby przesuwały te punkty szczepień w swoich kalendarzach, w centralnym kalendarzu, pacjentów powyżej 60. roku życia z maja na kwiecień - przekazał we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk i dodał, że takie informacje zostały przekazane do punktów.

Podkreślał, że jesteśmy obecnie w takiej sytuacji, że należy teraz zadbać o osoby powyżej 60. roku życia jako te, które są narażone na trudny przebieg COVID-19.

Poinformował, że "w najbliższych dwóch tygodniach do punktów szczepień w całej Polsce trafi łącznie ponad 2 miliony szczepionek, które na bieżąco będą wykorzystywane do prowadzenia szczepień pierwszą i drugą dawką".

