Tomczyk o programie szczepień: ten system jest bez zasad

- Czekam cierpliwie na swoją kolej, na swój rocznik. Dziś problemem jest to, że ten system, na naszych oczach się zawalił. Nikt nie wie, kiedy może być szczepiony. Są tacy, którzy z tego błędu w systemie korzystają. Problemem teraz jest to, że miliony ludzi z chorobami nowotworowymi, czy innymi chorobami, nie mogą się zaszczepić. Ciągle wielu seniorów nie jest zaszczepionych i to jest problem - powiedział Cezary Tomczyk, zapytany o to, czy skorzystałby z błędu systemu szczepień i szansy na wcześniejsze przyjęcie szczepienia.

- Ten system jest bez zasad i bez zasad działa. Jeśli ktoś z tego systemu korzysta, musi odpowiedzieć sobie, czy warto - dodał.

"Rząd miał rok, żeby się przygotować

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał polityka KO o opinię, na temat 44-letniego Szymona Hołowni, który przyjął szczepionkę.

- Ja pewnie nie czułbym się w takiej sytuacji komfortowo, ale to jest problem całego systemu. Rząd miał rok, żeby przygotować się do szczepień. Widzimy, jak inne kraje sobie dobrze radzą, widzimy Izrael, który jest podawany jako przykład, ale i Wielką Brytanię, gdzie są takie dni, gdzie nikt na Covid-19 nie umiera i kraj może wrócić do normalności - powiedział.

Tomczyk zwrócił uwagę na fakt, że w czasie świąt nie są prowadzone szczepienia. - Jesteśmy w sytuacji bardzo dziwnej. W święta się nie szczepi. Chciałbym zadać pytanie, czy my mamy za dużo zaszczepionych? Czy stać nas na to, aby szczepionki leżały gdzieś w lodówkach? Dziś priorytetem musi być szybkie szczepienie obywateli, wszystkich tych, którzy chcą. Na to czekamy, to nowa nadzieja, wiosna. Program szczepień powinien łączyć, a paradoksalnie te szczepionki dzisiaj dzielą - skomentował polityk KO.

- Problemem nie jest to, że ludzie chcą się zaszczepić szybko, bo każdy chce się zaszczepić szybko. Problemem jest to, że nasi seniorzy muszą czekać na szczepionki. Nikt w tej sprawie nie może być hipokrytą - dodał.

"Szczepionki nie mogą leżeć w lodówkach"

- Ludzie, którzy mają prawo do szczepień, powinni się szczepić. W interesie wszystkich nas jest to, aby wszyscy zaszczepili się jak najszybciej. W tej sprawie powinno być zbudowane porozumienie ponad polityczne. Zwracałem się do premiera Morawieckiego, aby

powołać komisję, w której ustalimy jasne zasady, kto w jakiej kolejności będzie się szczepił, tak aby nie było żadnych kontrowersji. System jest postawiony na głowie. Jeżeli szczepionki leżą w lodówkach, zamiast szczepić setki tysięcy ludzi np. dzisiaj to jest to chore - przyznał.

Cezary Tomczyk odniósł się do sytuacji w Rzeszowie, gdzie według danych zaszczepionych jest niemal połowa ludności, co jest rekordowym wynikiem w skali kraju. Według nieoficjalnych informacji szczepionka podawana jest wszystkim chętnym, bez stosowania się do harmonogramu.

- Jak wszyscy wiemy w Rzeszowie dojdzie zaraz do przedterminowych wyborów. Na liście kandydatów jest kandydatka PiS-u. Nie sądzę, aby działalność rządu w tym miejscu była przypadkowa. Wiemy, że rząd działa wybiórczo, a nie jest tak, że można karać albo nagradzać kogoś, bo mieszka w jednym miejscu. Wszyscy muszą być traktowani równo - stwierdził polityk PO.

dsk/Polsatnews.pl/Polsat News