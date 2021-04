W Rzeszowie, co najmniej jedną dawką, zaszczepiono już blisko połowę mieszkańców. W sieci pojawiły się informacje na temat punktów, które szczepią chętnych poza kolejnością, bez względu na wiek. Sytuację na Podkarpaciu skomentował w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Do sprawy odniósł się również Cezary Tomczyk w programie "Graffiti".

"Wczoraj Pfizerem można się było zaszczepić bez zapisów i e-skierowania w przynajmniej dwóch miejscach na Podkarpaciu. Zdjęcia z Rzeszowa, przed jednym z punktów szczepień. Szczepią każdego chętnego. Pfizerem. Czy rząd nam o czymś nie mówi?" - pisał w sobotę na Twitterze Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej.

O sytuacji informowała również Wirtualna Polska. Według relacji mieszkańców szczepione były osoby niezależnie od wieku, a przed punktami ustawiały się długie kolejki. Taka sytuacja miała mieć miejsce m.in przed punktem szczepień w jednym z centrów handlowych.

Rzeszów liderem

Według rządowych danych opublikowanych na stronie gov.pl w Rzeszowie wykonano 119 226 szczepień. Co najmniej jedną dawkę przyjęło 86 151, co stanowi ponad 45 proc. mieszkańców miasta. Drugą dawkę podano 17,44 proc. rzeszowian. To najlepszy wynik wśród 20 największych polskich miast.

Drugi wynik pod względem liczby zaszczepionych mieszkańców odnotowano w Katowicach. Co najmniej jedną dawkę przyjęło tam 79 647 osób, czyli 26,88 proc. mieszkańców. Jest to wynik gorszy od Rzeszowa o niemal 20 punktów procentowych.

Najmniej szczepionek podano w Sosnowcu - 26 612. Pierwszą dawką zaszczepiono tam 9,38 proc. mieszkańców, a drugą 3,67 proc..

"Wiemy, że rząd działa wybiórczo"

Do sytuacji z Rzeszowa odniósł się w programie "Graffiti" przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

- Jak wszyscy wiemy w Rzeszowie dojdzie zaraz do przedterminowych wyborów. Na liście kandydatów jest kandydatka PiS-u. Nie sądzę, aby działalność rządu w tym miejscu była przypadkowa. Wiemy, że rząd działa wybiórczo, a nie jest tak, że można karać albo nagradzać kogoś, bo mieszka w jednym miejscu. Wszyscy muszą być traktowani równo - stwierdził polityk KO.

dsk/Polsatnews.pl