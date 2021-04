Jak powiedział minister zdrowia Matt Hancock, pomoże to opanować ewentualne ogniska zakażeń, które mogą się pojawić w miarę luzowania restrykcji. Masowe testowanie ma na celu wykrywanie osób bez objawów, bo około jedna trzecia osób zakażonych ich nie wykazuje i może nieświadomie roznosić wirusa.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Najniższa liczba zakażeń koronawirusem od początku września

Everyone will be able to take a free rapid coronavirus test twice a week from the 9th April.



Reclaiming our lost freedoms & getting back to normal hinges on us all getting tested regularly.https://t.co/4i53gOmykA