W ten sposób szef KPRM odniósł się do medialnych informacji o rzekomo rekordowym tempie szczepienia mieszkańców Rzeszowa. W sieci pojawiły się wiadomości na temat punktów, które szczepią chętnych poza kolejnością, bez względu na wiek.

Politycy opozycji komentowali to w kontekście zbliżających się wyborów na prezydenta tego miasta.

Według rządowych danych opublikowanych na stronie gov.pl w Rzeszowie wykonano 119 226 szczepień. Co najmniej jedną dawkę przyjęło 86 151 osób.

"Doniesienia NIE są prawdzie"

Jak sprecyzował jednak Michał Dworczyk, chodzi o wszystkie osoby zaszczepione w punktach szczepień na terenie Rzeszowa, a nie samych mieszkańców miasta.

"Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie" - tłumaczył Dworczyk.

"Liczby pokazują zaszczepionych w punktach szczepień, a nie liczbę zaszczepionych mieszkańców Rzeszowa. Wpływ na to ma także fakt, że duże punkty szczepień raportują w Rzeszowie szczepienia wykonane w terenie. Jutro szczegółowo omówimy to w trakcie konferencji" - zapowiedział szef KPRM.

Szczepienia bez rejestracji

W piątek na stronie Centrum Medycznego Medyk z Rzeszowa, które ma wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w tym dniu i w sobotę osoby 55 + będą mogły zaszczepić się bez rejestracji.

"Uwaga! Szczepimy osoby 55+ BEZ REJESTRACJI! Dziś i jutro w godz. 8:00-21:00 w punkcie szczepień CM Medyk w C.H. Full Market przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie szczepimy osoby 55+. Nie wymagamy wcześniejszej rejestracji!" – czytamy w komunikacie placówki medycznej.

PAP dotarła do osoby (powyżej 55 lat), która skorzystała z takiej możliwości i zaszczepiła się w sobotę w tym punkcie szczepień w Rzeszowie, bez rejestracji. Jak powiedziała PAP pani Maria, szczepienie miała zaplanowane za kilka tygodni w innej placówce medycznej w Rzeszowie.

"Dowiedziałam w sobotę, że istnieje taka możliwość i pojechałam do tego punktu. Kolejka była bardzo duża. Co jakiś czas podawane były komunikaty informujące o tym, że teraz proszone są np. osoby ze służb mundurowych, nauczyciele czy pracownicy medyczni. Szczepione były też osoby, które nie należały do tych grup zawodowych, ale musiały mieć powyżej 55 lat, tak jak ja. Wiem, z rozmów z innym osobami, które też czekały na szczepienie, że młodsze osoby, jeśli nie należą do żadnych z grup zawodowych, nie są szczepione" – podkreśliła.

Jak zaznaczyła, pracownicy nie informowali, dlaczego szczepienia odbywają się bez rejestracji i wcześniejszego terminu. "Mówili natomiast, że jest to szczepionka Pfizera" – dodała pani Maria.

Według rządowego raportu szczepień przeciwko COVID-19 wynika, że w Rzeszowie zaszczepiono do tej pory ponad 119 tys. osób, z tej liczby drugą dawkę przyjęło ponad 33 tys.

