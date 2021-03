Po opuszczeniu grupy EPL Fidesz wychodzi też z partii

"Fidesz nie chce dłużej utrzymywać swojego członkostwa w Europejskiej Partii Ludowej i w związku z tym rezygnuje (z niego), zgodnie z artykułem 9 statutu" - czytamy w liście przesłanym przez węgierskie ugrupowanie na ręce sekretarza generalnego EPL Antonio Lopeza-Isturiza White'a.

Kopię pisma zamieściła na swoim profilu na Twitterze wiceprzewodnicząca Fideszu Katalin Novak.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp

Do sprawy odniósł się przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

"FIDESZ opuścił Chrześcijańską Demokrację. Prawdę mówiąc, opuścił go wiele lat temu" - napisał polski polityk na Twitterze.

FIDESZ has left Christian Democracy. In truth, it left many years ago.