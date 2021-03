Nowy Polski Ład Morawieckiego zaczął się od manipulacji - Sienkiewicz w "Graffiti"

- To, co zrobiło PiS, to jest transfer do kieszeni obywateli pieniędzy z ich podatków - powiedział w "Graffiti" Bartłomiej Sienkiewicz (PO) odnosząc się do zapowiedzi Mateusza Morawieckiego podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Uznał, że propozycja ma charakter korupcji politycznej wyborców za ich pieniądze "skorelowany zresztą z kalendarzem wyborczym" - powiedział poseł PO.

"Jest szansa na to, że przy wsparciu środków z programu Nowego Ładu wzrost gospodarczy w najbliższych kilku latach będzie dynamiczny" - dodał premier. W czwartym kwartale tego roku mamy szansę przebić wzrost gospodarczy sprzed pandemii" - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. "Polska nie tylko nie będzie miała recesji, ale zaliczy silne odbicie gospodarcze - myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. PKB" - dodał szef rządu, mówiąc, że ma nadzieję, iże Krajowy Program Odbudowy będzie znacznym impulsem gospodarczym.

"Czekam z obawą na Nowy Ład"

- Na Nowy Polski Ład premiera Morawieckiego czekam z obawą, a nie nadzieją i utęsknieniem. Bo co to będzie, to dopiero zobaczymy. Ale zaczął się jak zwykle, od manipulacji i w pewnym sensie od kłamstwa. Bo jeśli się obiecuje ludziom kwotę wolną od podatku wysokości 30 tys. rocznie, a równocześnie się mówi, ze emerytury będą nieopodatkowane od kwoty 2,5 tys. złotych, no to jest manipulacja, bo 12 razy 2,5 tys. to jest 30 tys. zł - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz.

Marcin Fijołek przypomniał, że postulat, aby obywatele odczuwali polepszenie sytuacji we własnych portfelach wyszedł przed laty z ust Sienkiewicza, pytając, czy oznacza, to, że PiS jest "pojętnym uczniem" Platformy.

- Jeśli uczniem, to niezbyt pojętnym. Wzrost zamożności portfeli Polaków był w pewnym momencie koniecznością, ale nie może się to odbywać kosztem zabierania tego, co jest najistotniejsze: zdrowia, wykształcenia, usług publicznych - powiedział.

- To, co zrobiło PiS to jest transfer do kieszeni obywateli pieniędzy z ich podatków. Przypominam, że w ciągu ostatnich pięciu lat doszło 40 nowych podatków. Cukrowy, deszczowy, bankowy i różne inne. Czyli wzrost danin i podatków i równocześnie transfer pieniędzy do kieszeni obywateli skorelowany zresztą z kalendarzem wyborczym - powiedział polityk. - Ma to charakter korupcji politycznej obywateli, za ich pieniądze - powiedział były minister spraw wewnętrzny i administracji.

- Warto, żeby rząd powiedział wprost: będziemy wam dawać wasze pieniądze, ale w zamian nie liczcie na możliwość leczenia się, operacji ponieważ na to nas już nie będzie stać - powiedział odnosząc się do informacji NFZ o rekomendowanym przesuwaniu zabiegów planowych w związku z pandemią.

"Nie mam żalu, że ludzie biorą"

- Nie mam żalu do ludzi, którzy biorą, to, co im się proponuje. Każdy tak działa i w żaden sposób żadnych negatywnych ocen pod adresem wyborców PiS nie formułuję - powiedział Sienkiewicz.

- Tego rodzaju transfery są absolutnie słuszne wtedy, kiedy nie odbywa się to kosztem pieniędzy. To jest tak jakbym obiecał co miesiąc tysiąc złotych i dawał co miesiąc ten tysiąc, ale drugie tysiąc odbierałbym w piętnastu maleńkich podatkach. W portfelu jest zero - argumentował poseł PO.

- Polska jest jednym z niewielu krajów, który de facto nie ma kwoty wolnej od podatku i właściwie wszystkie ugrupowania polityczne od dawna mówiły, ze to trzeba zmienić. W syt kryzysu gospodarczego ileś lat temu było to trudne do zrobienia. W sytuacji, kiedy mamy COVID, jest to szczególnie trudne i trzeba bardzo ostrożnie postępować po to aby nie zdewastować służby zdrowia, oświaty i szeregu innych rzeczy, które obywatelom do normalnego życia są potrzebne - powiedział Sienkiewicz.

Zdaniem Sienkiewicza propozycja premiera to odpowiedź na pomysł opozycji, która chciała kwotę wolna od podatku podnieść do 10 tys. zł. - Ofiarą będą Polacy - dodał.

Program prowadził Marcin Fijołek.

