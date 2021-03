Ukrył skórę rysia w zamrażarce. Grozi mu więzienie

47-latek z powiatu białostockiego ukrywał w zamrażarce skórę rysia. Przedmiot został ujawniony przez policję. Mężczyzna jest podejrzany o bezprawne posiadanie i przetrzymywanie trofeum. Grozi mu kara do roku pozbawienia wolności.

Z ustaleń mundurowych z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wynikało, iż 47-latek może być w posiadaniu nielegalnych trofeów. Policja skontrolowała dom mieszkańca powiatu białostockiego.

"Pod koniec stycznia podczas czynności w miejscu zamieszkania 47-latka funkcjonariusze znaleźli skórę" - informuje w czwartek w komunikacie prasowym KMP w Białymstoku.

Zwierzę "pod ścisłą ochroną"

Mężczyzna ukrył trofeum w zamrażalniku, było zawinięte w foliowy worek. Znalezisko oddano do badań, by ustalić szczegóły. Jak się okazało, biegły stwierdził, że skóra pochodzi od rysia euroazjatyckiego, który należy do populacji z Puszczy Knyszyńskiej. "Zwierzę jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową" - zaznacza policja.

W środę 47-latek usłyszał zarzut. Mieszkaniec powiatu białostockiego jest podejrzany o nielegalne posiadanie i przetrzymywanie skóry rysia. Służby przypominają, że ustawa Prawo łowieckie przewiduje w tym przypadku karę do roku więzienia.

