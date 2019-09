Udaremniono przemyt ponad 160 pytonów i węży boa

Egzotyczne zwierzęta znajdowały się w czterech starannie zabezpieczonych styropianowych pojemnikach. Przewoził je bus, którym podróżowało siedmiu obywateli Ukrainy.

- Kierowca nie posiadał żadnych dokumentów pozwalających na określenie gatunków zwierząt oraz zezwalających na ich legalny przewóz przez granicę - dodała Siwy.

Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli zwierzęta i zwrócili się o pomoc do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Na przejście graniczne przybyli ekspert z ZOO oraz koordynator ds. CITES z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przeprowadzili oni wstępną identyfikację gadów i płazów. Okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt aż 116 okazów objętych jest Konwencją Waszyngtońską.

Wartość zwierząt to około 50 tys. euro

W busie przewożono 69 pytonów królewskich (Python regius), 18 pytonów siatkowych (Python reticulatus), 14 okazów boa dusiciela (Boa constrictor), 9 biczogonów (Uromastyx), cztery warany kolczastoogonowe (Varanus acanthurus), dwa okazy boa madagaskarskiego (Sanzinia madagascariensis) oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt to ok. 50 tys. euro.

Jak podkreśliła Siwy, w sprawie przewożonych okazów objętych ochroną CITES wszczęto postępowanie karne. Natomiast postępowania w sprawie pozostałych okazów prowadzi policja.

- Zatrzymane okazy zostały przekazane na kwarantannę do Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Przewóz okazów objętych ochroną CITES przez granicę, bez uprzedniego przedstawienia do odprawy stosownych zezwoleń jest przestępstwem, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - zaznaczyła Siwy.

Konwencja Waszyngtońska

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem - CITES (od ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) zwana również Konwencją Waszyngtońską, to międzynarodowy układ ograniczający transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.

Jej głównym celem jest redukcja lub całkowita eliminacja handlu okazami gatunków, których liczba lub stan sugerują, że niekontrolowane ich pozyskiwanie z naturalnego środowiska byłoby szkodliwe dla ich przetrwania.

