Celnicy zabezpieczyli maseczkę wykonaną... ze skóry krokodyla

Pandemia COVID-19 zmusiła wiele osób na całym świecie do noszenia maseczki ochronnej, niektórzy jednak wybierają te, które są stworzone z nietypowych materiałów. Funkcjonariusze w niemieckim mieście Spira (Nadrenia-Palatynat) zabezpieczyli maseczkę wykonaną ze skóry krokodyla - poinformował Główny Urząd Celny Saarbrücken.

Przesyłka pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Podczas rutynowej kontroli okazało się, że w środku jest maseczka ochronna wykonana ze skóry krokodyla.

Skóra tych gadów jest częstym celem przemytników. Krokodyle obejmuje konwencja waszyngtońska, która chroni zagrożone gatunki. "Handel tymi zwierzętami oraz wszystkimi produktami z nich wytwarzanymi i przetwarzanymi jest możliwy tylko po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń" - zaznaczają niemieckie służby w komunikacie prasowym.

Odbiorca może zostać ukarany

Do paczki nie dołączono zezwolenia na import Federalnej Agencji Przyrody. Nie mogło być również ono dostarczone w ciągu czterech tygodni. To oznacza, że maska ze skóry krokodyla nie może trafić do odbiorcy przesyłki.

O tym, czy adresat, który zamówił tę nietypową maseczkę, zostanie ukarany, zdecyduje Federalna Agencja Ochrony Przyrody. Odbiorcy z Berlina mogą grozić konsekwencje karne lub grzywna.

Kupił maseczkę ze złota

W lipcu z kolei nietypową maskę zamówił również pewien biznesmen z miasta Puna na zachodzie Indii. Mężczyzna wydał ok. 4 tys. amerykańskich dolarów na wykonaną na miarę maseczkę ze złota, która miała go uchronić przed chorobą COVID-19.

- Nie jestem pewien, czy skutecznie chroni mnie przed koronawirusem, więc podejmuję inne środki ostrożności - powiedział AFP Shankar Kurhade. Rzemieślnikowi stworzenie tej 60-gramowej maski pokrytej złotem zajęło osiem dni.

