Koronawirus - Raport Dnia. Piątek, 19 marca

Raport Dnia - podsumowanie najważniejszych informacji o pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

Ponad 2 mln zakażeń od początku pandemii. Setki zgonów

"Mamy 25 tys. 998 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa" - przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia;

Najwięcej zakażeń pochodzi z województw: mazowieckiego (4219), śląskiego (3728), wielkopolskiego (2643), dolnośląskiego (2144);

Chorzy pochodzą z woj. małopolskiego z (1914), pomorskiego (1604), kujawsko – pomorskiego (1567), łódzkiego (1360), podkarpackiego (1334), warmińsko – mazurskiego (1002);

Nieco mniej zakażeń pochodzi z woj. lubelskiego (834), lubuskiego (747), świętokrzyskiego (576), opolskiego (564), podlaskiego (473);

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii to 2 mln 10 tys. 244;

Z powodu COVID-19 zmarło 116 osób, z powodu współistnienia z innymi schorzeniami zmarły 303 osoby;

W sumie nie żyje 419 osób, u których wykryto COVID-19;

Łącznie od początku pandemii zmarło 48 tys. 807 zakażonych;

W szpitalach leży 22 tys. 567 chorych na COVID-19;

2245 pacjentów jest podłączonych do respiratorów;

W ciągu doby wykonano ponad 86,1 tys. testów;

Ostatniej doby wykonano 149 828 szczepień;

Pierwszą dawkę otrzymało 3 mln 162 tys. 971 osób;

Drugą dawkę otrzymało 1 mln 730 tys. 349 zaszczepionych.

Lockdown od soboty w całej Polsce

Od soboty w Polsce zaczną obowiązywać surowsze obostrzenia epidemiczne;

Restrykcje obowiązują do 9 kwietnia, także podczas Wielkanocy (4 i 5 kwietnia);

W galeriach handlowych czynne będą sklepy spożywcze, apteki, drogerie, saloniki prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i te sprzedające artykuły budowlane;

W galeriach pozostaną otwarte także salony usług, np. fryzjerskich, optycznych, bankowych czy pralniczych;

Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea i galerie sztuki;

Ośrodki kultury nadal będą mogły organizować próby, a także wydarzenia online;

Nie będą funkcjonować sauny, solaria, łaźnie, salony odchudzające, stoki narciarskie i kasyna;

Zamknięte zostają baseny z wyjątkiem prowadzących działalność leczniczą i trenujących kadrę narodową;

Nieczynne pozostaną kluby fitness i siłownie, zamknięte będą inne obiekty sportowe;

Uczniowie klas 1-3, którzy dotychczas uczyli się - w zależności od regionu - stacjonarnie lub hybrydowo, znów przejdą na edukację zdalną;

Rząd zaleca również pracę on-line "wszędzie tam, gdzie jest to możliwe";

Działają kościoły, może w nich przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych;

Normalnie funkcjonować będą przedszkola i żłobki.

Nadal obowiązkowo trzeba zasłaniać maseczką usta i nos w miejscach publicznych (ulice, place, bulwary, cmentarze, transport publiczny, taksówki);

Maseczki są konieczne w przypadku kontroli drogowej.

Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka

To już pewne - Niemcy w niedzielę zakwalifikują Polskę jako kraj "wysokiego ryzyka" pod względem epidemicznym;

Oznacza to, że Polacy do tego kraju będą wjeżdżać na innych zasadach;

Konieczny ma być m.in. negatywny wynik testu na koronawirusa sprzed co najwyżej 48 godzin.

Premier: EMA jednoznaczna - szczepionka AstraZeneca bezpieczna

Europejska Agencja Leków wydała jednoznaczną opinię, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna - poinformował premier;

Chrońmy siebie i bliskich, zapisujmy się na szczepienia - zaapelował Mateusz Morawiecki;

"Jesteśmy w szczególnie trudnym momencie" - napisał szef rządu na Facebooku;

Zwrócił uwagę, że kraje, które wstrzymały szczepienia tą szczepionką, wznawiają je;

"Każda dawka szczepionki, nieważne od jakiego producenta, to krok we właściwym kierunku" - napisał premier;

"Od tego zależy bezpieczeństwo nas wszystkich" - podkreślił prezes Rady Ministrów.

Policja będzie w weekend pilnować przestrzegania obostrzeń

W weekend na ulicach Warszawy będą liczne patrole - podał rzecznik Komendy Stołecznej Policji;

Głównym celem będzie zdecydowana reakcja na wykroczenia dotyczące obostrzeń - mówi nadkom. Sylwester Marczak;

Od początku działań nałożyliśmy ponad 30 tys. mandatów za naruszanie tych zasad - przypomniał;

"Każdym lekceważeniem obostrzeń przyczyniamy się do wydłużania czasu pandemii" - dodał;

"Będziemy się kierować zasadą "zero tolerancji" - stwierdził;

Policja będzie patrolować miejsca gromadzenia się ludzi środki komunikacji i obiekty handlowe.

Posłanka Joanna Mucha zakażona koronawirusem

Posłanka Polski 2050 Joanna Mucha poinformowała w piątek na Twitterze, że jest zakażona koronawirusem;

Tak bardzo uważałam, ale jednak mnie też trafiło. Pozytywny wynik testu - napisała;

"Pani doktor powiedziała, że chorzy teraz często zgłaszają objawy związane z zatokami - u mnie też tak było";

"Dbajcie o siebie" - dodała polityk ruchu Szymona Hołowni;

"W moim przypadku - bardzo boli" - czytamy we wpisie twitterowym posłanki.

KE: AstraZeneca musi dostarczać szczepionki z Wlk. Brytanii

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała koncern AstraZeneca do dostarczania szczepionki z Wielkiej Brytanii;

W kontrakcie z AstraZeneką zapisano dostawy z fabryk europejskich i brytyjskich - powiedziała Ursula von der Leyen;

"Do tej pory nie mamy żadnych dostaw" z brytyjskich zakładów - oznajmiła;

Zagroziła zablokowaniem eksportu szczepionek do innych krajów;

Szefowa KE broni unijnych kontraktów na szczepionki;

Wyraziła przekonanie, że żaden kraj sam nie otrzymałby tak szerokiego pakietu szczepionek;

Dała do zrozumienia, że nie mówi stanowczego "nie" rosyjskiej szczepionce Sputnik V;

Zapewniła, że "nadzwyczaj" ufa w to, że do lata uda się zaszczepić 70 proc. populacji UE.

Czechy: Polskę krajem o najwyższym stopniu ryzyka

Czeskie ministerstwo zdrowia zaliczyło w piątek Polskę, Cypr, Danię i Norwegię do państw o najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego;

Wjeżdżający z tych krajów musza mieć aktualny negatywny test na COVID-19;

Nie może być wykonany wcześniej niż przed 72 godzinami;

Wymagana jest pięciodniowa kwarantanna;

Na jej zakończenie pozwala negatywny wynik testu PCR;

Do 14. dnia po przyjeździe należy wszędzie poza miejscem zamieszkania nosić maskę klasy FFP2 lub wyższej;

Przyjazdy mogą odbywać się jedynie w niezbędnych i udokumentowanych wypadkach losowych;

Wyjątki dotyczą pracowników transgranicznych, uczniów i osób udających się do placówek medycznych.

BioNTech: szczepionki mRNA będą stosowane w leczeniu raka

Szczepionki mRNA za kilka lat będą leczyć raka - uważa współzałożycielka firmy BioNTech, Ozlem Tureci;

Badania nad terapią raka wykorzystała przy pracy nad szczepionka na COVID-19.

Współpraca z amerykańskim Pfizerem pomogła przeprowadzić testy kliniczne na dużą skalę;

BioNTech zatrudnia pracowników z 60 krajów od początku pracy na szczepionką - powiedziała gazecie "Times of Israel";

Badania nad antidotum na koronawirusa nazwano "Projekt Prędkość Światła";

Dopuszczenie na rynek brytyjski trwało 11 miesięcy od początku projektu;

W tydzień później na użytkowanie zezwoliły Stany Zjednoczone.

Premier Norwegii zorganizowała urodziny. Grozi jej grzywna



Norweska policja wszczęła w piątek dochodzenie po złamaniu przez premier restrykcji koronawirusowych;

Szefowa rządu zorganizowała imprezę urodzinową na 14 osób;

Obchody jej 60. jubileuszu odbyły się pod koniec lutego w Geilo koło Bergen w Górach Skandynawskich;

14 uczestników spotkało się wieczoru w restauracji, a nazajutrz w wynajętym apartamencie;

W tym czasie limit prywatnych zgromadzeń wynosił 10 osób;

Premier przyznała się w norweskiej telewizji publicznej NRK do złamania przepisów;

Uczestnikom nielegalnego zgromadzenia grozi grzywna do 20 tys. koron (ok. 2 tys. euro);

W Norwegii od końca grudnia obowiązują surowe restrykcje.

Mutacja brytyjska koronawirusa odpowiada w Polsce za 60 proc. zakażeń - przekazał w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, najwięcej przypadków na 100 tysięcy mieszkańców notuje się obecnie na Mazowszu, które wyprzedziło pod tym względem województwo warmińsko-mazurskie.

