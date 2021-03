Polsat News: Niemcy uznają Polskę za kraj "wysokiego ryzyka"

To już pewne - Niemcy w niedzielę zakwalifikują Polskę jako kraj "wysokiego ryzyka" pod względem epidemicznym. Oznacza to, że Polacy do tego kraju będą wjeżdżać na innych zasadach. Konieczny ma być m.in. negatywny wynik testu na koronawirusa sprzed co najwyżej 48 godzin.