Ogólnokrajowy lockdown. Opublikowano rozporządzenie

Od soboty w Polsce zaczną obowiązywać surowsze obostrzenia epidemiczne. Zamknie się część sklepów w galeriach handlowych, przestaną działać ośrodki kultury i sportu, a uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wrócą do nauczania zdalnego. Hotele będą otwarte tylko dla noclegów związanych z obowiązkami zawodowymi. Sprawdź, co się zmieni.

Alert RCB



Restrykcje, które do tej pory obowiązywały w czterech województwach, od soboty zostaną rozszerzone na całą Polskę. W piątek przypomniało o tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozsyłając SMS-owy alert.





Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że swoją działalność będą musiały zawiesić m.in. hotele, poza tymi robotniczymi. Dozwolone będą również noclegi w ramach podróży służbowych.

ZOBACZ: Lockdown na Węgrzech. Orban zapowiedział, kiedy rozpocznie się znoszenie restrykcji

W galeriach handlowych czynne będą sklepy spożywcze, apteki, drogerie, saloniki prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i te sprzedające artykuły budowlane. Otwarte pozostaną w nich także salony usług, np. fryzjerskich, optycznych, bankowych czy pralniczych.

Zamknięte kina i teatry

Zamknięte zostaną kina, teatry, muzea i galerie sztuki, lecz ośrodki kultury nadal będą mogły organizować próby, a także wydarzenia online. Jeśli nie należymy do kadry narodowej, nie popływamy również na basenach, poza tymi prowadzącymi działalność leczniczą.

Podobnie nie będą funkcjonować sauny, solaria, łaźnie, salony odchudzające, stoki narciarskie i kasyna.

Wraca edukacja zdalna

Nieczynne pozostaną kluby fitness i siłownie, do których dołączą także inne obiekty sportowe. Z tych ostatnich będą mogli skorzystać jedynie zawodowi sportowcy, a ich zmagań nie będzie obserwować publiczność.

Zmiany także w szkołach. Uczniowie klas 1-3, którzy dotychczas uczyli się - w zależności od regionu - stacjonarnie lub hybrydowo, znów przejdą na edukację zdalną. Rząd zaleca również pracę on-line "wszędzie tam, gdzie jest to możliwe".

ZOBACZ: Premier: od przestrzegania zasad sanitarnych zależy, jak spędzimy Wielkanoc

Epidemiczne restrykcje mają obowiązywać do 9 kwietnia, czyli również podczas Wielkanocy (przypada w tym roku na 4 i 5 kwietnia).

- W ramach obostrzeń cały czas obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania. Może w nich przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych - informował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Normalnie funkcjonować mają za to przedszkola i żłobki. Niedzielski dodał jednak, że jeżeli liczba zakażeń będzie nadal rosła, to może oznaczać to "kolejne, jeszcze większe obostrzenia".

WIDEO - Zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne? Minister tłumaczy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP