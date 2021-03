Koronawirus w Polsce. Ile jest wolnych łóżek i respiratorów?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w szpitalach przebywa 21 183 chorych na COVID-19, z czego 2139 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są 29 304 łóżka i 2959 respiratorów. Oznacza to, że w całym kraju dla pacjentów z koronawirusem pozostaje wolnych ponad 8121 łóżek, czyli ok. 27,7 proc., i 820 respiratorów, czyli 27,7 proc.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że hospitalizowanych jest 20 249 chorych na COVID-19, w niedzielę - 19 654, w sobotę - 19 541, a w piątek - 19 102. Tydzień temu, 9 marca, resort informował, że w szpitalach przebywa 18 105 pacjentów.

Cięższy przebieg COVID-19 po zakażeniu brytyjską wersją wirusa może dotyczyć 30 – 60 proc. pacjentów - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Poinformował, że w związku ze wzrostem zakażeń w woj. mazowieckim w najbliższych dniach powstanie tysiąc nowych łóżek dla pacjentów z COVID-19.

- Taka sama liczba łóżek zostanie przygotowanych na Śląsku i w Wielkopolsce. Nowe łóżka covidowe mają zostać też przygotowane w woj. kujawsko-pomorskim - zapewnił.

Tymczasowy szpital w Targach Kielce

Otwarty zostanie szpital tymczasowy w Targach Kielce. Na początek dwa moduły, łącznie 56 łóżek. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w piątek 26 marca. Decyzję podjął we wtorek wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Poinformował jednocześnie, że w regionie zajętych jest 909 na 1167 łóżek covidowych. Przygotowanych jest także 121 łóżek respiratorowych, z czego 93 są w użyciu.

Od środy 78 łóżek covidowych zostanie przygotowanych w szpitalu powiatowym w Pińczowie, a od czwartku kolejne 130 w nowym szpitalu MSWiA w Kielcach – zapowiedział wojewoda.

Sytuacja w woj. małopolskim

W małopolskich szpitalach na 2280 łóżek covidowych zajętych jest 1611 i 198 z 214 respiratorów. W piątek ma ruszyć szpital tymczasowy w hali Expo, z 66 łóżkami, w tym 10 intensywnej terapii.

Zgodnie z zapowiedziami wojewody do końca marca liczba łóżek covidowych zwiększy się w Małopolsce z 2 tys. do 4 tys. W Krakowie tylko w poniedziałek liczba ta zwiększyła się o ponad 100.

Liczba łóżek covidowych w szpitalach zwiększana jest kosztem łóżek dla pacjentów na różnych oddziałach.

Liczba łóżek wzrośnie

W woj. łódzkim wolnych pozostaje 530 szpitalnych miejsc dla chorych na COVID-19. Placówki dysponują łącznie 2284 takimi łóżkami, przy czym do końca tygodnia ich liczba wzrośnie do ok. 2,5 tys. - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

W sumie w regionie są łącznie 2284 łóżka covidowe – od piątku przybyło ich 87 – z czego 530 wolnych. Pacjenci z koronawirusem są hospitalizowani także na oddziałach specjalistycznych. Takich specjalistycznych łóżek covidowych jest w regionie łódzkim 239, z czego 115 pozostaje zajętych, a 124 są wolne.

W Łódzkiem wolnych jest także 114 respiratorów z 259 przygotowanych dla chorych na COVID-19. Respiratoroterapii poddawanych jest 145 pacjentów z koronawirusem.

Kujawsko-Pomorskie oraz Warmińsko-Mazurskie

W woj. kujawsko-pomorskim wolne są 424 łóżka i 37 respiratorów – poinformował we wtorek urząd wojewódzki w Bydgoszczy. Ostatniej doby w regionie potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 972 osób. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 1762, z czego 1338 jest zajętych. Szpitale w regionie dysponują 178 respiratorami, z których 141 jest wykorzystywanych. W porównaniu z sytuacją przed weekendem liczba wolnych łóżek wzrosła o 84, a o 5 wzrosła liczba wolnych respiratorów.

W ujęciu procentowych obecnie w regionie zajętych jest ok. 76 proc. łóżek covidowych i ok. 80 proc. respiratorów.

Na Warmii i Mazurach zajętych jest 66 proc. łóżek i 70 proc. respiratorów – podał we wtorek rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. W regionie jest ogółem 1335 łóżek covidowych, a 881 z nich pozostaje zajętych. Ponadto szpitale mają 164 łóżek respiratorowych dla osób zakażonych SARS-CoV-2, z czego 116 tych miejsc jest zajętych.

Od 1 marca w regionie uruchomiono w sumie 215 dodatkowych łóżek, w ostatnich dniach m.in. w Ełku, Braniewie i w Działdowie. Zgodnie z decyzją wojewody, np. działdowski szpital od 15 marca ma zapewnić sześć łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, a także 30 łóżek dla zakażonych pacjentów, w tym pięć respiratorowych dla najciężej chorych, wymagających wentylacji wspomaganej i intensywnej terapii.

Dodatkowe miejsca w woj. mazowieckim

W woj. opolskim na blisko 700 łóżek covidowych 370 jest zajętych – poinformował we wtorek Opolski Urząd Wojewódzki. Na 74 respiratory zajęte jest 49 urządzeń.

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego od 18 marca szpital SPZOZ w Mławie zwiększy z 14 do 42 liczbę łóżek covidowych. Dodatkowe łóżka dla pacjentów tej grupy chorych zostaną przygotowane na oddziale internistycznym – poinformował we wtorek dyrektor placówki Waldemar Rybak.

W dolnośląskich szpitalach we wtorek wolnych było 599 ze wszystkich 2273 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Lekarze mają też do dyspozycji 35 wolnych respiratorów z 191 przygotowanych dla pacjentów.

Coraz więcej chorych na COVID-19

Na Pomorzu wciąż rośnie liczba osób, które z powodu COVID-19 wymagają hospitalizacji. W szpitalach specjalistycznych drugiego poziomu wolnych jest jedynie 130 miejsc i 10 respiratorów. W szpitalu tymczasowym w Gdańsku nie ma ani jednego wolnego łóżka. Z kolei w szpitalach na Pomorzu Zachodnim zajętych jest 711 z 1184 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Zajętych jest także 85 ze 125 respiratorów.

W lubuskich szpitalach jest przygotowanych 1089 łóżek. We wtorek 805 z nich było zajętych. Na 92 łóżka z respiratorami pacjentów leczono na 66 - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

- W tym tygodniu (15-20 marca br.) łącznie liczba łóżek dla pacjentów z wirusem SARS CoV-2 zostanie zwiększona o 205, w tym 17 respiratorowych - powiedział Zieleński.

"Wydam polecenie zwiększające liczbę łóżek"

Na Podkarpaciu dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 2139 łóżek. We wtorek z tej liczby zajętych było 1659 – poinformował rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk. W regionie na 222 respiratory 179 było we wtorek zajętych.

W szpitalach w woj. lubelskim wolnych jest 526 łóżek covidowych, a zajętych 1160. Przybywa pacjentów wymagających hospitalizacji, będzie dla nich więcej miejsc. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 201, z czego 122 jest zajętych. Dane te odnoszą się do stanu z poniedziałku.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka powiedział, że w niektórych szpitalach powiatowych w regionie nie ma już wolnych łóżek.

- W tym tygodniu wydam polecenie zwiększające liczbę łóżek w rejonie zamojskim, rozpoczniemy od szpitala w Hrubieszowie, prawdopodobnie też w rejonie Białej Podlaskiej - zapowiedział Sprawka.

Powstaną nowe miejsca

Szpitale woj. śląskiego w tym i w przyszłym tygodniu przygotują kolejne 1200 miejsc dla chorych na COVID-19, by liczba łóżek sięgała ok. 4 tys. Obecnie w szpitalach jest ich 2838 i 260 łóżek respiratorowych. Zajęte jest 76 proc. łóżek dla zakażonych koronawirusemi i 79 proc. miejsc respiratorowych – wynika z opublikowanych we wtorek danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 miejsc powstanie jeszcze w tym tygodniu, w tym 112 w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Obecnie na pacjentów czeka tam 180 łóżek, w tym 40 respiratorowych. W tym tygodniu planowane jest uruchomienie kolejnych 2 modułów, a więc cały szpital będzie gotowy na przyjęcie 292 pacjentów.

ms/ PAP