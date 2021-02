PO chce, aby rząd przedstawił Krajowy Plan Odbudowy po pandemii COVID-19

Lider PO Borys Budka i europoseł Radosław Sikorski upomnieli się w środę o to, by rząd zaprezentował Krajowy Planu Odbudowy po pandemii COVID-19, który jest warunkiem, by Polska mogła otrzymać środki z unijnego funduszu odbudowy. To niezbędny tlen dla polskiej gospodarki - przekonywali.

Budka (a wcześniej także marszałek Sejmu Elżbieta Witek) poinformował, że Sejm wysłucha w czwartek, na wniosek klubu Koalicji Obywatelskiej, informacji na temat Krajowego Planu Odbudowy.

Lider Platformy zwrócił uwagę na środowej konferencji prasowej, że Polska ma otrzymać z unijnego funduszu odbudowy blisko 250 mld złotych. - To niezbędny tlen, nie tylko dla polskiej gospodarki, ale również polskiej służby zdrowia, pracowników i samorządów - podkreślił szef Platformy.

Potrzebny Krajowy Plan Odbudowy

Przypomniał, że klub KO złożył w Sejmie projekt uchwały, która miałaby zobowiązać premiera Mateusza Morawieckiego do zaprezentowanie Krajowego Planu Odbudowy. - Niestety ten projekt nie znalazł się w porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Na szczęście jutro, na wniosek Koalicji Obywatelskiej, będzie specjalna informacja bieżąca, na której będziemy domagać się, by rząd przedstawił rozwiązania, które później zostaną wysłane do Brukseli - zaznaczył Budka.

Były szef MSZ Radosław Sikorski zauważył, że na fundusz odbudowy czeka cała Europa. - Sukcesem opozycji jest to, że zmusiła premiera Morawieckiego do zawarcia porozumienia - z własnego obozu miał naciski, aby je wetować - dodał europoseł PO.

Przypomniał też procedurę uruchomienia środków z funduszu. - Wtedy, gdy fundusz będzie ratyfikowany we wszystkich krajach członkowskich, Komisja Europejska wypuści obligacje. Te obligacje trafią do wielkich funduszy emerytalnych i innych instytucji finansowych; dopiero wtedy te pieniądze będzie można przekazać państwom członkowskim w formie pożyczek i grantów - powiedział Sikorski.

Fundusz warty 250 mld zł

Jak zaznaczył, w polskim interesie jest to, żeby spłata tego funduszu pochodziła z ogólnoeuropejskich podatków, np. podatku od plastiku, czy podatku od transakcji finansowych. - Rację mają więc ci w koalicji rządzącej i poza nią, którzy mówią, że to jest nie federalizacja, ale krok ku niej. I zapamiętajmy ten moment, że rząd PiS jest za dokonaniem tego kroku, żeby potem nikt nie mówił, że nie wiedzieli, co czynią - dodał b. szef MSZ.

Zwrócił ponadto uwagę, że wypłata środków z funduszu odbudowy uzależniona jest od przestrzegania zasad praworządności. - Polski rząd, poza ratyfikacją, ma jeszcze jedną ważną decyzję do dokonania. Czy naprawdę łamiąc praworządność, łamiąc traktaty europejskie, chce wystawić na ryzyko te 250 mld złotych, które się należą Polakom i polskiej gospodarce? - zastanawiał się Sikorski.

Ironizował też: "ja się tak prywatnie zastanawiam, co oni z tego mają, że sobie podporządkowali trybunał pani magister Przyłębskiej po to, żeby na telefon z Nowogrodzkiej mógł zaostrzać aborcję?". - A w zamian za to ryzykują możliwość wydawania 250 mld złotych. Czy to naprawdę jest tego warte? - pytał europoseł. Zaapelował do rządu "o refleksję".

Krytyka "Nowego Ładu"

Dziennikarze pytali polityków PO o wypowiedź byłego wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który w wywiadzie dla "DGP" skrytykował rządowy program gospodarczy "Nowy Ład". Według niego niektóre z jego punktów wyglądają "jak przepisane z programu PO z 2011 r.".

- To chyba wielki komplement dla premiera Morawieckiego ze strony pana posła Kowalskiego, bowiem to oznacza, że pan premier Morawiecki nie zapomniał dobrej szkoły Donalda Tuska (Kowalski w przeszłości należał do PO). Szkoda, że tylko w niektórych elementach o niej pamięta - ironizował Budka.

Jego zdaniem to dzięki programowi gospodarczemu Platformy Polska "suchą nogą" przeszła poprzedni kryzys gospodarczy. - Byliśmy najlepszym krajem w UE i dobrze, że premier Morawiecki, jak mówi pan Kowalski, chce czerpać z tego gospodarczego dorobku. Niestety robi to w sposób wybiórczy - zaznaczył lider PO.

"Molochy zarządzane przez PiS-iewiczów"

Wyraził przy tym obawę, że "Nowy Ład" będzie planem scentralizowania gospodarki, pomocy dla "państwowych molochów zarządzanych przez PiS-iewiczów", ograniczeniem roli samorządów, a jego celem będzie utrzymanie władzy PiS, a nie rozwój Polski".

Sikorski również wyraził zadowolenie, że Janusz Kowalski "coś zapamiętał z czasów, gdy był w PO". - Ale dzisiaj byśmy go do organizacji chyba nie przyjęli, bo eurofobów nie bierzemy - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w środę, że jeszcze w tym tygodniu - w czwartek lub w piątek - Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji krajowych, które potrwają 30 dni.

W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie.

