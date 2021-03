GUS: w 2020 r. internet najpopularniejszym źródłem informacji o COVID-19

W 2020 r. Polacy poszukiwali informacji nt. koronawirusa w różnych środkach przekazu. Najpopularniejszym źródłem był jednak internet. 90,3 proc. Polaków w wieku od 16-74 lat poszukiwało wiadomości o COVID-19 na stronach internetowych, a 68 proc. - na portalach społecznościowych.

Dla porównania, z radia informacje czerpało 68,5 proc. osób, z telewizji - 86,9 proc., a z gazet i czasopism - 21,3 proc.

65,9 proc. Polaków wykorzystuje internet do prywatnego korzystania z poczty elektronicznej. Podobna liczba, bo 65,4 proc. do czytania wiadomości, gazet i czasopism online. 62,7 proc. korzysta z internetu do wyszukiwania informacji o towarach lub usługach. Z bankowości elektronicznej korzystało 49,5 proc. Polaków, 33,5 proc. odsyłało z wykorzystaniem sieci wypełnione formularze urzędowe, a do ich pobierania internet użytkowało 25,4 proc. osób.

E-administracja

Sprawy urzędowe załatwiało online najwięcej mieszkańców w województwach mazowieckim i dolnośląskim (liczba osób równa lub większa od 53 proc.).

Usługi e-administracji dużą popularnością cieszyły się również w województwach śląskim i podkarpackim (liczba osób równa lub większa 41 proc.).

Dostęp do internetu w 2020 r. ogółem miało 90,4 proc. gospodarstw domowych. W przypadku 67,7 proc. było to stacjonarne łącze szerokopasmowe, w przypadku 66,7 proc. - mobilne łącze szerokopasmowe.

